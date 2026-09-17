Euro 2032, Malagò: «Candidatura di Palermo estremamente credibile. La città è sul pezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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La candidatura di Palermo a Euro 2032 gode di una credibilità molto alta. A sottolinearlo è Giovanni Malagò, presidente della FIGC dal giugno 2026, intervenuto durante il convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

Malagò ha fatto il punto sull’iter che porterà alla definizione degli impianti italiani destinati alla competizione: «Secondo me la città di Palermo è particolarmente sul pezzo. C’era una prima scadenza ed era quella del 30 di luglio, dove bisognava individuare gli stadi candidabili. La seconda fase era una scrematura che si concluderà nelle prossime due settimane».


«Credibilità della candidatura molto alta»

Il presidente federale ha quindi sottolineato il peso del lavoro portato avanti dal club rosanero nel percorso della candidatura.

«Questa iniziativa, con una società così seria, fa sì che la credibilità di questa candidatura sia molto alta».

Malagò ha comunque evitato di anticipare l’esito della selezione, ricordando che il procedimento deve ancora essere completato: «Sarebbe sbagliato anteporsi al completamento degli uffici, perché ci sono altri soggetti».

Il presidente della FIGC ha infine rivelato che sono in corso interlocuzioni con la UEFA per ottenere più tempo nella scelta definitiva degli impianti: «Stiamo lavorando con la Uefa per avere più tempo per la scelta degli stadi. Al momento, sotto questo aspetto, non c’è nulla di certo».

Parole che rafforzano il percorso intrapreso da Palermo, pur senza anticipare una decisione che resta legata al completamento dell’iter previsto per la selezione delle sedi di Euro 2032.

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