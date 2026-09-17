Palermo-Padova, il Barbera si riempie: già 27.362 cuori rosanero per sabato
Cresce l’attesa per Palermo-Padova, in programma sabato allo stadio Renzo Barbera. A rendere l’idea della risposta del pubblico è direttamente il Palermo, che sui propri canali social ha aggiornato il dato delle presenze previste sugli spalti.
Il club rosanero ha annunciato che sono già 27.362 i tifosi attesi al Barbera, accompagnando il dato con un messaggio rivolto al popolo palermitano:
«Quel richiamo che, ogni volta, ci riporta qui 🩷🖤 Per sabato siamo già 27.362 cuori rosanero. Adesso riempiamo il Barbera».
Numeri che possono ancora crescere nelle ore che separano dalla partita, con il Palermo che attraverso i social ha quindi chiamato a raccolta i propri sostenitori in vista della sfida contro il Padova.