Palermo-Padova, il Barbera si riempie: già 27.362 cuori rosanero per sabato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Cresce l’attesa per Palermo-Padova, in programma sabato allo stadio Renzo Barbera. A rendere l’idea della risposta del pubblico è direttamente il Palermo, che sui propri canali social ha aggiornato il dato delle presenze previste sugli spalti.

Il club rosanero ha annunciato che sono già 27.362 i tifosi attesi al Barbera, accompagnando il dato con un messaggio rivolto al popolo palermitano:


«Quel richiamo che, ogni volta, ci riporta qui 🩷🖤 Per sabato siamo già 27.362 cuori rosanero. Adesso riempiamo il Barbera».

Numeri che possono ancora crescere nelle ore che separano dalla partita, con il Palermo che attraverso i social ha quindi chiamato a raccolta i propri sostenitori in vista della sfida contro il Padova.

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