Giornale di Sicilia: “Palermo, Mazzitelli forza i tempi”

Luca Mazzitelli accelera per mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi. Dopo l’inserimento nella lista Over al posto dell’infortunato Strefezza, il centrocampista sta intensificando il lavoro con il gruppo. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, resta da capire se potrà essere convocato già per la sfida contro il Padova oppure se il suo rientro verrà rinviato a dopo la sosta.

Nella seduta di ieri Mazzitelli ha lavorato in palestra insieme ai compagni durante la prima parte dell’allenamento. L’obiettivo è recuperare progressivamente la migliore condizione e diventare una nuova soluzione per il centrocampo rosanero.





Pohjanpalo torna con la Finlandia, Buttaro saluta

Intanto arrivano novità anche sul fronte delle nazionali. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia riferisce che, dopo Balaguss, anche Joel Pohjanpalo è stato convocato per gli impegni della Finlandia in Nations League.

È invece definitivamente terminata l’esperienza rosanero di Alessio Buttaro. Il difensore, rimasto fuori dal progetto tecnico dopo l’estate, è stato ceduto alla Forte Virtus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club milita nella terza serie degli Emirati Arabi Uniti.

Palermo-Padova, arbitra Di Bello

Spazio anche alla designazione arbitrale per la prossima giornata. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, a dirigere Palermo-Padova sarà Marco Di Bello. I precedenti non sorridono ai rosanero: con lui il bilancio è di tre vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte.

Gli ultimi successi risalgono alla stagione 2013/14, con il più recente arrivato il 1° marzo contro il Varese (2-1). Sono quindi trascorsi dodici anni dall’ultima vittoria del Palermo con Di Bello. L’incrocio più recente è invece lo 0-0 con il Frosinone dell’agosto 2025.

Di Bello sarà assistito da Bahri e Di Gioia, mentre Gauzolino sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, con Volpi nel ruolo di Avar.

Il Palermo alla Camera: focus anche su Euro 2032

Giornata importante anche sul piano istituzionale. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia racconta dell’incontro in programma oggi pomeriggio alla Camera dei deputati dal titolo “Il Sud in Europa. Palermo FC storia di partecipazione popolare”.

L’appuntamento, promosso dalla deputata Carolina Varchi, avrà al centro anche le prospettive della città in vista della candidatura a Euro 2032. È prevista la presenza di Mirri, Gardini e Galassi, insieme al sindaco Roberto Lagalla, al presidente della Regione Renato Schifani, al ministro Andrea Abodi, a Giovanni Malagò e al commissario del governo per gli stadi Sessa.