Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è un altro muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Tutti i segreti del figlio d’arte

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Le partecipate roventi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Toro, Abate è già sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Corsi per prof e patto con i ragazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Grande duello”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, subito la manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Ribaltone Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Palestre chiuse e mense negate la partenza a ostacoli della scuola”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Follia Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi non cambia: avanti con le ali. Pierozzi può avanzare, spunta il 4-3-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (70) mirri

Corriere dello Sport: “Palermo protagonista alla Camera, focus sul Barbera e su Euro 2032. Buttaro vola a Dubai”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo mantova logo coppa italia (74)

Corriere dello Sport: “Fortin, il baby che non fa rimpiangere Joronen e Perin. Sabato ritrova il Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è un altro muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Serie D Girone I, Nissa e Sambiase comandano. Milazzo corsaro, Athletic Palermo frenato dal PraiaTortora

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026