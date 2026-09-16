Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è un altro muro” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026 Tutti i segreti del figlio d’arte Post navigation Previous: Serie D Girone I, Nissa e Sambiase comandano. Milazzo corsaro, Athletic Palermo frenato dal PraiaTortoraNext: Corriere dello Sport: “Fortin, il baby che non fa rimpiangere Joronen e Perin. Sabato ritrova il Padova” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Le partecipate roventi” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Toro, Abate è già sotto esame” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Corsi per prof e patto con i ragazzi” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambio Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Grande duello” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, subito la manovra” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Ribaltone Juve” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Palestre chiuse e mense negate la partenza a ostacoli della scuola” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Follia Juve” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026