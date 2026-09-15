Prima pagina Giornale di Sicilia: “Le partecipate roventi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Buchi e irregolarità

Altre notizie

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Corsi per prof e patto con i ragazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Cambio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Grande duello”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Johnsen fa volare il Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, subito la manovra”

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Prima pagina Tuttosport: “Ribaltone Juve”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Palestre chiuse e mense negate la partenza a ostacoli della scuola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Follia Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito”

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Prima pagina Tuttosport: “Lucio fai qualcosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fortin salva il Palermo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi per la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026

Ultimissime

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Gazzetta dello Sport: “Nations League, cambia tutto: Retrocedere sarà più difficile”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Caso Malagò, tensione al Coni: «Ora accertamenti, le regole vanno rispettate»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (11) strefezza

Gazzetta dello Sport: “Strefezza, stop più lungo del previsto. Mazzitelli entra in lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
palermo sampdoria 3-1 (30)

Gazzetta dello Sport: “Fattore Johnsen, il Palermo si gode il norvegese: mai così decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Repubblica Palermo: “Strefezza, stop di due mesi. Corsa a ostacoli per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026