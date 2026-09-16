Corriere dello Sport: “Palermo, senza Strefezza c’è meno fantasia. Inzaghi pensa a Pierozzi più avanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (3)

L’assenza di Gabriel Strefezza obbliga Filippo Inzaghi a ridisegnare almeno in parte le soluzioni offensive del Palermo. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero dovranno fare a meno per almeno altre sette-otto partite di un calciatore capace di garantire qualità, colpi e fantasia.

Una perdita pesante anche considerando il momento attraversato dall’esterno prima dello stop muscolare. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport ricorda infatti come Strefezza fosse reduce da due gol consecutivi, confermandosi uno degli elementi in grado di accendere la manovra offensiva della squadra di Inzaghi.


Il problema è anche numerico. Senza Strefezza, al Palermo viene a mancare un esterno e il tecnico dovrà decidere se apportare qualche modifica al modulo. Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’abbondanza di uomini a centrocampo potrebbe spingere Inzaghi a valutare nuovi equilibri tattici.

Tra le alternative c’è anche quella di avanzare Pierozzi. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il giocatore è attualmente considerato un terzino destro, alternativa a Cassandro, ma l’emergenza sulle corsie potrebbe portare Inzaghi a trasformarlo in un laterale d’attacco. Una soluzione da valutare nelle prossime settimane per compensare la perdita di fantasia provocata dall’infortunio di Strefezza.

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