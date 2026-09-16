Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza fuori lista per due mesi. Via libera a Mazzitelli: può debuttare già col Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
strefezza (3)

L’infortunio di Gabriel Strefezza cambia immediatamente gli equilibri della rosa del Palermo. L’esterno brasiliano esce temporaneamente dalla lista per consentire l’inserimento di Luca Mazzitelli, che diventa così utilizzabile in campionato e potrebbe ricevere la prima convocazione già sabato contro il Padova.

Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, gli approfondimenti effettuati sull’infortunio di Strefezza hanno certificato uno stop di almeno 60 giorni. Una situazione che ha permesso al Palermo di sfruttare la norma della Lega B che consente, in presenza di un problema fisico certificato, di sostituire temporaneamente un calciatore negli elenchi già depositati.


Strefezza-Mazzitelli, cambio vincolato

La sostituzione presenta però un aspetto regolamentare importante. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea che fino a gennaio questa possibilità può essere utilizzata una sola volta e riguarda esclusivamente i due calciatori coinvolti. Quando Strefezza sarà nuovamente disponibile, dunque, sarà necessariamente Mazzitelli a dovergli lasciare il posto in lista.

Il problema dell’ex Olympiacos è più serio rispetto alle prime sensazioni. Si tratta di una lesione a un flessore e l’obiettivo del Palermo è provare a recuperarlo dopo la sosta del 14 novembre. L’assenza pesa anche per le caratteristiche dell’organico costruito in estate, ma consente nel frattempo a Inzaghi di aggiungere un centrocampista di esperienza alle proprie rotazioni.

Mazzitelli, il Palermo aveva già deciso di puntarci

L’arrivo di Mazzitelli, infatti, non era stato determinato dagli infortuni. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’operazione era stata programmata da Filippo Inzaghi e Carlo Osti pensando soprattutto a gennaio. L’accordo con il centrocampista, svincolatosi dal Como dopo l’ultima stagione trascorsa a Cagliari, esisteva già dagli ultimi giorni di agosto.

Il Palermo aveva quindi scelto di tesserarlo nonostante la lista degli over fosse completa, anticipando di fatto un rinforzo previsto per la sessione invernale. Gli infortuni di Hernani e soprattutto quello più grave di Strefezza hanno poi modificato i tempi.

Mazzitelli dovrà adesso ritrovare la migliore condizione fisica. Il centrocampista, che vanta sette stagioni di Serie A e ha vestito tra le altre le maglie di Frosinone e Sassuolo, non è ancora al massimo della forma dopo il periodo trascorso da svincolato.

Possibile prima convocazione contro il Padova

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come Mazzitelli possa essere impiegato in campionato per il periodo in cui Strefezza resterà fuori lista, oltre a essere utilizzabile in Coppa Italia nella trasferta contro il Bologna. Una volta guarito l’esterno, il centrocampista dovrà invece tornare fuori dall’elenco.

La situazione cambierà nuovamente a gennaio, quando le liste potranno essere rifatte dopo la riapertura del mercato, mantenendo il limite massimo di 18 over. In quella fase il Palermo conta di reinserire stabilmente Mazzitelli.

Intanto il nuovo numero 36 rosanero è a tutti gli effetti a disposizione di Inzaghi. Il primo passo potrebbe arrivare già sabato al Barbera contro il Padova, con una possibile presenza almeno in panchina.

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