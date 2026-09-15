Corriere del Veneto: “Galazzi, esordio da sogno con il Padova: gol decisivo e ora può partire titolare a Palermo”

Un ingresso, un gol e tre punti. Nicolas Galazzi non avrebbe potuto immaginare un esordio migliore con la maglia del Padova. Partito dalla panchina contro l’Ascoli, il nuovo esterno biancoscudato ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno, realizzando la rete che ha deciso la partita e rilanciando immediatamente la propria candidatura per una maglia da titolare.

Come racconta il Corriere del Veneto, al 63′ Galazzi si è fatto trovare pronto sul pallone messo in mezzo da Cocchi. Inserimento sul secondo palo, scelta di tempo perfetta e conclusione vincente per l’1-0. Il controllo del Var ha poi confermato la regolarità dell’azione.





Calabro pesca il jolly dalla panchina

Il peso della rete aumenta considerando l’andamento della gara. Il Padova aveva sofferto per larghi tratti contro l’Ascoli, ma Antonio Calabro è riuscito a cambiare l’inerzia dell’incontro attraverso le sostituzioni.

Galazzi ha praticamente trasformato il primo pallone utile nel gol da tre punti. Un debutto che avrebbe meritato anche il racconto diretto del protagonista nel post-partita, ma il sorteggio per il controllo antidoping gli ha impedito di presentarsi in sala stampa.

Il Corriere del Veneto sottolinea soprattutto la qualità dell’inserimento: Cocchi ha trovato spazio sulla fascia e servito un pallone basso, mentre Galazzi ha letto perfettamente l’azione anticipando la difesa marchigiana sul secondo palo.

Galazzi cerca il rilancio a Padova

Il gol contro l’Ascoli assume un significato particolare anche osservando il percorso del venticinquenne. Galazzi ha già accumulato una significativa esperienza in Serie B, collezionando 83 presenze e sei reti con il Brescia tra il 2022 e il 2025.

Successivamente è arrivata l’esperienza al Monza. Nella scorsa stagione ha totalizzato 11 presenze, in un’annata segnata anche da un grave infortunio e terminata con la promozione in Serie A.

Adesso Padova rappresenta una nuova occasione. Come evidenzia il Corriere del Veneto, Galazzi è arrivato con l’obiettivo di rimettersi in gioco e conquistarsi uno spazio importante, e il modo in cui ha cominciato la nuova avventura costituisce certamente un segnale incoraggiante.

A Palermo può cambiare la gerarchia

La capacità di incidere immediatamente può diventare un’arma preziosa anche per Calabro. In una squadra che contro l’Ascoli ha dovuto soprattutto resistere e sfruttare le occasioni concesse dagli avversari, Galazzi ha dimostrato di poter cambiare una partita anche entrando dalla panchina.

Ma dopo il gol dell’esordio le gerarchie potrebbero già modificarsi. Secondo il Corriere del Veneto, la candidatura di Galazzi per il ruolo di mezzala destra è diventata particolarmente forte.

Il prossimo appuntamento sarà proprio al Renzo Barbera contro il Palermo. Una maglia dal primo minuto non rappresenta ancora una certezza, ma viene indicata come una prospettiva concreta. Gli allenamenti della settimana potranno chiarire le intenzioni di Calabro, con Galazzi che dopo aver deciso la sfida con l’Ascoli punta adesso a conquistarsi un posto nell’undici iniziale contro i rosanero.