Giornale di Sicilia: “Johnsen non sbaglia un colpo, il Palermo ha un altro bomber”

Il Palermo cercava una risposta immediata dopo essere andato sotto contro l’Avellino e l’ha trovata ancora una volta in Dennis Johnsen. Il norvegese ha firmato al Partenio il gol dell’1-1, confermando un avvio di stagione nel quale si sta trasformando in una delle principali certezze offensive della squadra di Filippo Inzaghi.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Johnsen non sta incidendo soltanto attraverso i gol. L’esterno è ormai una presenza costante nelle azioni offensive del Palermo, grazie alla capacità di contribuire sia nella rifinitura sia nella conclusione.





Quattro gol e quattro assist

La rete realizzata ad Avellino porta a quattro il bottino stagionale di Johnsen tra campionato e Coppa Italia, un dato ancora più significativo considerando il minutaggio e il fatto che il norvegese abbia alternato presenze da titolare e ingressi dalla panchina.

Il suo percorso realizzativo è iniziato contro la Juve Stabia nella prima giornata di campionato. È proseguito ad Arezzo nel successo per 3-2, quindi contro il Mantova in Coppa Italia e infine al Partenio, dove è entrato dalla panchina trovando il pareggio.

Ma i numeri non finiscono qui. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, alle quattro reti si aggiungono quattro assist. Johnsen ha dunque partecipato direttamente a otto azioni da gol del Palermo nelle prime settimane della stagione.

Una dimensione ideale per il norvegese

Il dato più interessante riguarda proprio la continuità con la quale il numero 17 sta incidendo. Gol e assist lo rendono uno degli uomini più produttivi della squadra e sembrano dimostrare quanto il ruolo affidatogli da Inzaghi sia adatto alle sue caratteristiche.

Partendo dall’esterno, Johnsen può attaccare gli spazi, accentrarsi e arrivare alla conclusione, ma anche servire i compagni. Una libertà offensiva che gli sta consentendo di esprimersi con grande naturalezza.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le quattro reti già realizzate assumono ancora maggiore valore confrontandole con la produzione delle precedenti stagioni italiane. Il suo massimo resta quello degli otto gol in campionato nel 2024/25, play-off compresi, annata nella quale mise a referto anche nove assist.

Inzaghi vuole portarlo in doppia cifra

L’obiettivo indicato da Inzaghi è ambizioso: portare Johnsen in doppia cifra. L’inizio della stagione suggerisce che il traguardo possa essere alla portata, anche se la vera sfida sarà mantenere questa continuità durante i prossimi mesi e quando gli avversari cominceranno a prendere maggiori contromisure.

Il norvegese, intanto, sta diventando una soluzione offensiva completa. Non ha bisogno di essere continuamente cercato per riuscire a incidere: attacca, riceve, rifinisce e conclude, offrendo a Inzaghi anche la possibilità di cambiare ritmo alle partite.

Come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è ancora troppo presto per parlare di una stagione già segnata, ma Johnsen sembra aver acquisito maggiore consapevolezza e appare intenzionato a conquistarsi uno spazio sempre più importante.

Il Palermo conosce già la forza realizzativa di Pohjanpalo. Questo inizio di stagione, però, sta consegnando a Inzaghi un altro potenziale bomber.