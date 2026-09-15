Avellino, D’Agostino punge il Palermo: «Sul gol sembra fuorigioco». Poi difende Izzo: «È vivace, ma è un grande campione»

Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino, intervenuto ai microfoni di Sportchannel News 214, è tornato sul pareggio per 1-1 contro il Palermo al Partenio-Lombardi, soffermandosi sulla prestazione della squadra di Alessandro Nesta e sulle ambizioni dei rosanero.

«Nesta ha ragione, bastava poco per coronare un sogno e vincere contro il Palermo in casa. Sappiamo le ambizioni del Palermo, punta ad andare in Serie A, per noi sarebbe stato molto bello vincere. Ma ci consola la prestazione, sperando sia una cosa positiva per il futuro».





D’Agostino sul pareggio del Palermo

Il presidente biancoverde ha parlato anche dell’azione che ha portato alla rete del Palermo, manifestando perplessità sulla posizione di Vavassori: «Sembra fuorigioco di Vavassori. Con il VAR non si capisce perché non si fischia».

Spazio anche ad Armando Izzo, protagonista dentro e fuori dal campo dopo la partita contro i rosanero. D’Agostino ha commentato così il carattere del difensore: «È un ragazzo molto vivace, è gestibile però. Armando è così, un grande campione e ci dà una grande mano».

Le ambizioni dell’Avellino

Nel corso dell’intervento a Sportchannel News 214, D’Agostino ha affrontato anche il futuro dell’Avellino, senza nascondere le ambizioni del club e la volontà di costruire un percorso che possa portare la società irpina verso traguardi sempre più importanti.

Uno dei temi centrali resta quello dello stadio, considerato un passaggio fondamentale per accompagnare la crescita sportiva dell’Avellino e permettere al club di guardare con maggiore prospettiva anche a un futuro nella massima serie.

Il retroscena James Rodriguez

D’Agostino è tornato inoltre sulla suggestione James Rodriguez, confermando la concretezza dell’interesse dell’Avellino. Il presidente ha raccontato anche la posizione di Nesta, che non sarebbe stato particolarmente convinto delle caratteristiche del colombiano, ritenendolo poco adatto alle esigenze della squadra.

Una trattativa che, secondo quanto spiegato dal numero uno biancoverde a Sportchannel News 214, non sarebbe naufragata per ragioni esclusivamente economiche.

Dal pareggio contro il Palermo alle prospettive future, passando per lo stadio e il retroscena James Rodriguez, D’Agostino ha dunque ribadito a Sportchannel News 214 le ambizioni di una società intenzionata a continuare il proprio percorso di crescita.