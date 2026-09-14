Palermo, sorride la Primavera: vittoria 3-2 sullo Spezia. Ko per Under 17, Under 16 e Under 15

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Weekend dai risultati contrastanti per le formazioni del Settore Giovanile del Palermo. A sorridere è soprattutto la Primavera rosanero, capace di conquistare una vittoria esterna contro lo Spezia, mentre arrivano tre sconfitte per Under 17, Under 16 e Under 15.

Primavera, colpo sul campo dello Spezia


Nella seconda giornata del Girone B del campionato Primavera 2, il Palermo si impone 3-2 in casa dello Spezia. Per i rosanero vanno a segno Bertolino e Schirliu, ai quali si aggiunge un’autorete che completa il tris.

Under 17, l’Empoli passa a Palermo

Sconfitta interna per l’Under 17 nella seconda giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B. L’Empoli vince 4-2 contro il Palermo. Le due reti rosanero portano le firme di Carnemolla e Scaccianoce.

Under 16 e Under 15 ko ad Arezzo

Esordio amaro per l’Under 16, battuta 3-2 dall’Arezzo nella prima giornata del Girone C. Per il Palermo sono andati a segno Graziano e Lo Monaco.

Sconfitta anche per l’Under 15, impegnata sempre sul campo dell’Arezzo per la prima giornata del proprio campionato. I padroni di casa si sono imposti 2-1, con Lo Verso autore dell’unica rete rosanero.

Il bilancio complessivo del fine settimana del vivaio palermitano è dunque di una vittoria e tre sconfitte, con la Primavera protagonista dell’unico successo grazie al 3-2 ottenuto sul campo dello Spezia.

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