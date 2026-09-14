Gazzetta dello Sport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin e Johnsen da 7, bocciati Barba e Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (19)

Il Palermo porta via un punto dal Partenio e nelle pagelle della Gazzetta dello Sport è Fortin a prendersi la copertina. Il portiere, schierato al posto di Perin, ottiene 7 ed è indicato come il top dei rosanero grazie agli interventi che evitano la prima sconfitta stagionale. Stesso voto per Johnsen, decisivo entrando dalla panchina.

Le pagelle dell’Avellino


Martinelli 6,5
Izzo 6,5
Venturi 7
Enrici 6,5
Cancellotti 6
Missori 6
Di Maggio 6,5
Sounas sv
M. Palumbo 6
Besaggio 6,5
Moruzzi 6
Sala sv
Pandolfi 6
Cheddira 7
Russo 7
Biasci 6,5
Nesta 6,5

Per la Gazzetta dello Sport, i migliori dell’Avellino sono Venturi, Cheddira e Russo, tutti valutati 7. Positiva anche la prova di Biasci, che entra nel finale e riceve 6,5.

Le pagelle del Palermo

Fortin 7
Cassandro 6
Pierozzi sv
Bani 5,5
Barba 5
Augello 6,5
Ranocchia 6,5
Gomes 6
Segre 6
Estevez 5,5
Gyasi 5
Johnsen 7
A. Palumbo 5,5
Vavassori 5,5
Pohjanpalo 6
Gabrielloni 5,5
Inzaghi 6

Il giudizio più alto è dunque condiviso da Fortin e Johnsen. La Gazzetta dello Sport assegna invece 6,5 ad Augello e Ranocchia, mentre Pohjanpalo si ferma alla sufficienza.

Sono diverse le insufficienze: Bani prende 5,5, così come Estevez, Antonio Palumbo, Vavassori e Gabrielloni. I voti più bassi sono quelli di Barba e Gyasi, entrambi da 5.

La copertina della Gazzetta dello Sport è però tutta per Fortin: «Prende il posto di Perin: è decisivo con due parate che evitano la prima sconfitta». Un’altra occasione sfruttata dal giovane portiere, determinante per permettere alla squadra di Inzaghi di uscire imbattuta dal Partenio.

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