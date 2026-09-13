Avellino-Palermo, Inzaghi: «Abbiamo dato continuità ai risultati. Johnsen? Deve fare più di dieci gol

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Il Palermo torna da Avellino con un punto al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. I rosanero hanno reagito allo svantaggio trovando il pareggio con Johnsen e nel finale hanno avuto anche alcune occasioni per completare la rimonta. Al termine della sfida, il tecnico Pippo Inzaghi ha analizzato la prestazione ai microfoni del sito ufficiale del Palermo.

«È stata una partita combattuta, difficile, lo sapevamo. Probabilmente potevamo passare in vantaggio all’inizio con l’occasione di Vasic, poi dopo l’Avellino si difendeva basso. Potevamo essere un po’ più veloci nel gioco, cercare di determinare di più», ha spiegato l’allenatore rosanero.


Il vantaggio dell’Avellino ha complicato la partita, ma il Palermo ha avuto il merito di reagire immediatamente: «Quel gol chiaramente ci ha punito e lì la squadra è stata brava a reagire, a trovare il pareggio. Poi abbiamo avuto anche due palle: quel contropiede quattro contro due grida vendetta e l’occasione di Palumbo».

Inzaghi riconosce però anche i rischi corsi nel finale: «È chiaro che nell’ultimo minuto abbiamo rischiato anche in un uno contro uno, senza Bani, di prendere gol. Penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati».

«La squadra reagisce sempre nelle difficoltà»

Il tecnico del Palermo ha poi sottolineato la capacità della squadra di reagire al momento di difficoltà dopo il gol subito.

«La squadra ha reagito bene. In quel momento non era facile, però sappiamo che questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l’ha trovata anche oggi. C’è un po’ di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato perché penso che alla fine vada bene così».

Inzaghi esalta Johnsen: «Deve fare più di dieci gol»

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione c’è sicuramente Johnsen, autore del gol del pareggio e già a quota tre reti nelle prime quattro giornate di Serie B.

«Johnsen sta facendo quello che pensavo dall’inizio dell’anno. L’ho detto anche a lui: uno come lui in questa categoria deve fare più di dieci gol. Speriamo sia l’anno giusto. Lo vedo motivato, in forma e speriamo continui così».

«Adesso dobbiamo chiudere il cerchio»

Infine, Inzaghi ha rivolto lo sguardo al prossimo impegno, l’ultimo prima della sosta, sottolineando l’importanza di chiudere bene davanti al pubblico rosanero. «Adesso dobbiamo chiudere il cerchio. Chiaro che sarebbe importante arrivare a questa partita, vincerla e poi finalmente riposare un po’. Sappiamo che nel nostro stadio ci trasformiamo e speriamo che, come sempre, la gente ci dia una grande mano».

 

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