Avellino-Palermo: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (83) fortin

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso note le formazioni ufficiali della gara Avellino-Palermo, valevole per la 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2026-2027, in programma alle ore 17.15.

AVELLINO: 50 Martinelli, 4 Izzo (C), 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 10 Russo, 20 Palumbo, 23 Venturi, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 56 Enrici. A disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Di Bitonto, 5 Palmiero, 9 Cheddira, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 24 Sounas, 30 Adamo, 77 Di Paolo. Allenatore: Nesta.


PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 84 Cassandro, 93 Barba. A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 6 Gomes, 17 Johnsen, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 96 Magnani, 99 Gabrielloni. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).

Primo assistente: Andrea Zingarelli (Siena).

Secondo assistente: Andrea Bianchini (Perugia).

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).

VAR: Giacomo Camplone (Lanciano).

AVA

R: Alberto Santoro (Messina).

 

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