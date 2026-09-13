Giornale di Sicilia: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Fortin in porta, Gyasi dal 1’”
Il Palermo si prepara alla trasferta del Partenio con diverse novità nell’undici iniziale. Secondo le probabili formazioni del Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, mentre Alessandro Nesta risponderà con il 3-5-2.
Tra i pali rosanero spazio a Fortin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierozzi, Bani, Barba e Augello. In mezzo al campo la scelta indicata dal Giornale di Sicilia porta alla coppia formata da Ranocchia e Segre.
Sulla trequarti dovrebbe toccare a Gyasi sulla destra, con Antonio Palumbo al centro e Johnsen a sinistra. Nessun dubbio sul riferimento offensivo: sarà Pohjanpalo a guidare l’attacco.
Avellino con Russo-Cheddira
Dall’altra parte Nesta dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Martinelli in porta, con Izzo, Venturi ed Enrici a comporre il terzetto difensivo. Cancellotti e Moruzzi agiranno sulle corsie.
Secondo il Giornale di Sicilia, in mezzo al campo ci saranno Sounas, M. Palumbo e Besaggio. Davanti spazio alla coppia Russo-Cheddira, chiamata a mettere alla prova la retroguardia rosanero.
Le probabili formazioni
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Cancellotti, Sounas, M. Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.
Allenatore: Nesta.
A disposizione: Iannarilli, Sassi, Missori, Sala, Adamo, Berenbruch, Di Maggio, Faticanti, Di Paolo, Biasci, Pandolfi.
PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Barba, Augello; Ranocchia, Segre; Gyasi, A. Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Magnani, Ceccaroni, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Vavassori, Gabrielloni.
Come riportato dal Giornale di Sicilia, la direzione della gara è affidata a Doveri di Roma. Fischio d’inizio al Partenio alle 17.15, con diretta televisiva su Dazn e Amazon Prime.