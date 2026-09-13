Giornale di Sicilia: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Fortin in porta, Gyasi dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
palermo bari serie b 2-0 (65) gyasi

Il Palermo si prepara alla trasferta del Partenio con diverse novità nell’undici iniziale. Secondo le probabili formazioni del Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, mentre Alessandro Nesta risponderà con il 3-5-2.

Tra i pali rosanero spazio a Fortin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierozzi, Bani, Barba e Augello. In mezzo al campo la scelta indicata dal Giornale di Sicilia porta alla coppia formata da Ranocchia e Segre.


Sulla trequarti dovrebbe toccare a Gyasi sulla destra, con Antonio Palumbo al centro e Johnsen a sinistra. Nessun dubbio sul riferimento offensivo: sarà Pohjanpalo a guidare l’attacco.

Avellino con Russo-Cheddira

Dall’altra parte Nesta dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Martinelli in porta, con Izzo, Venturi ed Enrici a comporre il terzetto difensivo. Cancellotti e Moruzzi agiranno sulle corsie.

Secondo il Giornale di Sicilia, in mezzo al campo ci saranno Sounas, M. Palumbo e Besaggio. Davanti spazio alla coppia Russo-Cheddira, chiamata a mettere alla prova la retroguardia rosanero.

Le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Cancellotti, Sounas, M. Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.
Allenatore: Nesta.
A disposizione: Iannarilli, Sassi, Missori, Sala, Adamo, Berenbruch, Di Maggio, Faticanti, Di Paolo, Biasci, Pandolfi.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Barba, Augello; Ranocchia, Segre; Gyasi, A. Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Magnani, Ceccaroni, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Vavassori, Gabrielloni.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la direzione della gara è affidata a Doveri di Roma. Fischio d’inizio al Partenio alle 17.15, con diretta televisiva su Dazn e Amazon Prime.

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