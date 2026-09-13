Catanzaro, ci pensa Re Iemmello: Carrarese piegata nel finale. Gli Highlights

Il Catanzaro cancella lo zero in classifica e allontana le prime ansie della stagione affidandosi al suo uomo simbolo. Pietro Iemmello decide nel finale la sfida contro la Carrarese e regala ai giallorossi l’1-0 al “Ceravolo”. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il successo arriva al termine di una partita non semplice, nella quale gli ospiti disputano una prova discreta e sfiorano anche il vantaggio prima della zampata del capitano.

Il Catanzaro prova fin dall’inizio a prendere il controllo attraverso il possesso del pallone, ma la manovra risulta poco veloce quando bisogna avvicinarsi alla porta avversaria. La Carrarese risponde con aggressività e cerca di sfruttare ogni possibilità per ripartire.





Al 3’ Dorval accende il pubblico con una serpentina ai danni di Reale e Rouhi, guadagnando un calcio d’angolo. Sul successivo sviluppo Antonini arriva con un attimo di ritardo e finisce per travolgere Pizzignacco.

La risposta della Carrarese arriva al 9’. Iemmello perde il pallone e permette a Cissè di partire in velocità: l’attaccante protegge la sfera e serve Abiuso, che conclude però sul fondo.

Pafundi prova ad accendere il Catanzaro

Carlo Talarico sul Corriere dello Sport evidenzia una prima frazione nella quale non mancano gli spunti, nonostante il risultato rimanga bloccato. Pafundi ci prova con un sinistro insidioso, Cissè manda alto e Alesi conclude a lato.

Al 25’ arriva una delle combinazioni più interessanti dei padroni di casa. Iemmello e Pecorino dialogano in velocità, con quest’ultimo che controlla il pallone ma conclude sopra la traversa. Poco dopo la Carrarese risponde in verticale: Schiavi trova Cissè, che non riesce però a inquadrare lo specchio.

Prima dell’intervallo è ancora Pafundi a cercare la giocata personale. Al 38’ si libera per il destro, ma la conclusione termina di poco alla destra della porta ospite.

La Carrarese sbatte due volte sul palo

Gorgone apre la ripresa inserendo Imperiale, ex capitano della Carrarese, ma l’andamento della gara inizialmente non cambia. Dorval, servito da Pafundi, ha una buona possibilità al 3’ ma esita al momento della conclusione. Due minuti più tardi Schiavi risponde dall’altra parte senza trovare la porta.

Iemmello prova a mettersi in proprio al 12’, mentre al 18’ Pecorino cerca una conclusione a giro senza fortuna. I cambi effettuati dalle due panchine non modificano sostanzialmente l’equilibrio, con la Carrarese sempre pronta a sfruttare le ripartenze.

Al 28’ Candela mette un buon pallone in area e Alesi cerca la deviazione di testa, senza centrare lo specchio. Poi arriva il momento più pericoloso per il Catanzaro. Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, intorno alla mezz’ora Marconi colpisce due pali nella stessa azione con un insidioso rasoterra, in una carambola che lascia immutato il risultato.

Pafundi inventa, Iemmello fa esplodere il Ceravolo

Il Catanzaro sembra accusare anche un calo fisico e Gorgone ha ormai esaurito le sostituzioni. Quando la partita pare destinata a rimanere bloccata, però, emergono la qualità di Pafundi e il fiuto del gol di Iemmello.

Al 38’ della ripresa Pafundi, migliore tra i giallorossi, calibra il pallone per il capitano. Iemmello controlla con il sinistro e, da posizione decentrata, conclude con precisione di destro battendo Pizzignacco. È il gol che fa esplodere il “Ceravolo” e decide la partita.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro spezza così l’incubo dello zero in classifica e trova il primo successo affidandosi ancora una volta al proprio leader. La Carrarese paga anche la sfortuna del doppio palo, mentre i giallorossi possono festeggiare al triplice fischio: Pafundi inventa e Re Iemmello mette la firma sui tre punti.

CATANZARO-CARRARESE 1-0

Marcatore: 38’ st Iemmello.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Ruggero 6 (22’ st Candela 6), Antonini 6,5, Verrengia 6 (1’ st Imperiale 6,5); Dorval 6,5 (36’ st Garnica sv), Mosti 6 (22’ st Tchaouna Franky 5,5), Petriccione 6,5, Alesi 6; Pafundi 7, Iemmello 6,5; Pecorino 6 (22’ st Koffi 6). All. Gorgone 6,5.

Carrarese (3-5-2): Pizzignacco 6; Ruggeri 6, Oliana 5,5, Reale 5,5; Parlanti 6 (31’ st Cudrig 6), Martini 6 (31’ st Braunoder 5,5), Schiavi 6,5 (42’ st Bonfanti sv), Topalovic 6 (22’ st Rubino 6), Rouhi 5,5; Abiuso 5,5, Cissè 5,5 (22’ st Marconi 6,5). All. Cioffi 6.

Arbitro: Di Marco di Ciampino 6.

Spettatori: 4.915.