Sudtirol-Modena, Galloppa: «Abbiamo prodotto tanto, ma fatto fatica sulle distanze»

Il Modena torna dal Druso con un punto dopo il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol. Al termine della gara, l’allenatore gialloblù Daniele Galloppa ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la mole di gioco prodotta ma anche alcune difficoltà emerse nel corso dei novanta minuti.

«Abbiamo prodotto tanto anche oggi, anche se non è stata una partita ordinata come volevamo e abbiamo fatto fatica sulle distanze», ha spiegato Galloppa in conferenza stampa.





Il tecnico ha poi sottolineato il valore dell’avversario e la reazione mostrata dal Modena nel corso della gara: «Affrontavamo un avversario forte e imbattuto in casa, ma anche noi siamo una squadra forte. Avevo grande fiducia che potessimo recuperarla, nonostante un primo tempo non bellissimo».

Galloppa si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori, soprattutto dopo le difficoltà iniziali: «Faccio i complimenti ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare».

Un pareggio che lascia quindi indicazioni positive al Modena, capace di reagire dopo un primo tempo complicato e di trovare la rete dell’1-1, confermando carattere e capacità di rimanere dentro la partita fino alla fine.