Palermo, stop per Hernani, Perin e Strefezza: i possibili tempi di recupero

Il Palermo dovrà fare a meno di Hernani, Mattia Perin e Gabriel Strefezza nella sfida contro l’Avellino. I tre giocatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo, ma il club non ha ancora comunicato tempi di recupero ufficiali.

Per Hernani, fermato da un sovraccarico muscolare all’arto inferiore destro, lo stop potrebbe essere nell’ordine di 7-14 giorni, con il rientro che sarà valutato in base alla risposta alle terapie e al lavoro individuale. Il centrocampista potrebbe quindi tornare a disposizione già dopo uno o due impegni, se il problema non dovesse evidenziare complicazioni.





Situazione simile per Mattia Perin, alle prese con un sovraccarico muscolare all’arto inferiore sinistro. In assenza di una lesione strutturale, l’ipotesi più prudente è di circa 1-2 settimane di stop, anche se per un portiere lo staff medico potrebbe scegliere di procedere senza forzare i tempi.

Più incerta, invece, la situazione di Gabriel Strefezza. Il club ha parlato di una «lesione all’arto inferiore sinistro». L’esterno era uscito dopo appena 21 minuti contro la Sampdoria per un problema alla coscia sinistra; inizialmente aveva parlato di una contrattura e aveva spiegato di essere già al lavoro per recuperare.

In questo caso, in assenza di indicazioni sul grado della lesione, è prudente ipotizzare 2-4 settimane di stop. I tempi potrebbero essere più brevi in caso di problema di lieve entità, mentre una lesione muscolare più importante comporterebbe uno stop più lungo.

Le stime

Hernani: circa 7-14 giorni , possibile rientro dopo 1-2 gare.

circa , possibile rientro dopo 1-2 gare. Mattia Perin: circa 1-2 settimane , da valutare progressivamente.

circa , da valutare progressivamente. Gabriel Strefezza: circa 2-4 settimane, con tempi legati soprattutto all’entità della lesione.

Per tutti e tre, comunque, si tratta di stime e non di tempi ufficiali. Saranno gli esami di controllo e la risposta al percorso riabilitativo a stabilire quando potranno tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.