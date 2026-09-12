Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv”

Il Palermo prepara la trasferta del Partenio-Lombardi, dove domani alle 17.15 affronterà l’Avellino. Secondo le indicazioni del Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, ma sarà costretto a ridisegnare parte del reparto offensivo a causa delle assenze.





Il principale dubbio riguarda infatti la sostituzione dell’infortunato Strefezza. Come riporta il Corriere dello Sport, Gyasi potrebbe partire dal primo minuto sulla corsia destra, con Vavassori pronto a diventare una soluzione nella ripresa. Sulla trequarti dovrebbe invece trovare spazio Antonio Palumbo, chiamato a sostituire Hernani, mentre a centrocampo resta qualche possibilità per Estevez.

La probabile formazione rosanero vede Perin tra i pali; Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello in difesa; Ranocchia e Segre davanti alla retroguardia; Gyasi, Antonio Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Il Corriere dello Sport segnala tra gli indisponibili Joronen, Peda, Strefezza, Hernani e Mazzitelli.

Dall’altra parte Alessandro Nesta dovrebbe affidarsi al 3-5-2. La probabile formazione dell’Avellino è composta da T. Martinelli in porta; Izzo, Venturi ed Enrici in difesa; Missori, M. Palumbo, Sounas, Besaggio e Moruzzi a centrocampo; Russo e Cheddira in attacco. Per quest’ultimo è previsto l’esordio dal primo minuto. Simic è out, mentre Palmiero e Favilli potrebbero recuperare in tempo.

Come indicato dal Corriere dello Sport, la gara sarà diretta da Doveri di Roma 1, assistito da Zingarelli e Bianchini. Mastrodomenico sarà il quarto uomo, Camplone al Var e Santoro all’Avar.

Avellino-Palermo, dove vederla in tv

Avellino-Palermo si giocherà domani alle 17.15 allo stadio Partenio-Lombardi. La partita sarà trasmessa da Dazn, Prime e One Football TV.

Le probabili formazioni e le panchine

AVELLINO (3-5-2): T. Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, M. Palumbo, Sounas, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.

Allenatore: Nesta.

A disposizione: Iannarilli, Sassi, Cancellotti, Di Bitonto, Sala, Faticanti, Di Maggio, Adamo, Di Paolo, Berenbruch, Pandolfi, Biasci.

Indisponibili: Favilli, Fila, Palmiero, Simic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Gyasi, A. Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Gomes, Estevez, Vavassori, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Peda, Strefezza, Hernani, Mazzitelli.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.