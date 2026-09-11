Serie A: la Fiorentina cala il poker al Venezia e conquista i suoi primi tre punti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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La Fiorentina espugna il Penzo e conquista la sua prima vittoria di campionato ricca di gol contro il Venezia. La formazione viola si impone per 4-2 nella sfida della quarta giornata di Serie A, al termine di una gara vivace e caratterizzata da numerose occasioni da entrambe le parti.

A partire meglio è il Venezia, che al 22′ trova il vantaggio con Akor Adams, bravo a sfruttare un passaggio che taglia la difesa e a battere il portiere con una conclusione dal limite indirizzata verso il palo sinistro.


La reazione della Fiorentina è però immediata e porta la firma di Franco Mastantuono. Al 29′ il talento viola trova il pareggio con una splendida conclusione dal limite che si infila nell’angolino basso. Un minuto più tardi, al 30′, Mastantuono completa la rimonta con una grande azione personale: supera diversi avversari e, arrivato al limite dell’area, trova nuovamente l’angolino.

La Fiorentina va dunque al riposo avanti 2-1, dopo aver sfiorato più volte il terzo gol.

Nella ripresa il Venezia prova a reagire, ma la formazione viola continua a creare pericoli. Al 67′ arriva il tris: Mateo Pellegrino riceve un bel pallone e conclude all’angolino basso, portando il risultato sull’1-3.

Il Venezia non si arrende e prova a riaprire la partita, andando vicino al gol in più occasioni. Al 76′ David de Gea è decisivo su una conclusione dalla distanza, mentre al 77′ un difensore viola salva sulla linea sul tiro di Akor Adams.

All’84’, però, la Fiorentina mette definitivamente al sicuro il risultato con Mastantuono, che trova la sua tripletta personale con un colpo di testa sugli sviluppi di un rimbalzo nello specchio della porta.

Il Venezia riesce comunque a rendere meno pesante il passivo all’86’, quando Antoine Hainaut raccoglie il cross di Ridgeciano Haps e insacca sulla destra per il definitivo 2-4.

La Fiorentina porta così a casa tre punti pesanti al termine di una gara spettacolare, mentre il Venezia paga a caro prezzo le difficoltà difensive nonostante una buona reazione nella ripresa. Grande protagonista della serata Franco Mastantuono, autore di una tripletta.

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