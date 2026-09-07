Fiorentina, scelto Vanoli per il dopo Grosso: oggi il primo allenamento

Un inizio di stagione da dimenticare per la Fiorentina, che dopo aver perso le prime tre gare di campionato ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Fabio Grosso. Per sostituirlo, la scelta dei Viola è ricaduta su Paolo Vanoli, che torna a Firenze dopo l’esperienza della scorsa stagione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico ha fatto oggi ritorno al centro sportivo del club, dove ha ripreso contatto con l’ambiente e con le strutture della società. Dopo l’addio dello scorso maggio, Vanoli è pronto a riprendere le redini della squadra. Nessuna pausa: già oggi guiderà il primo allenamento, tornando a lavorare con il gruppo e iniziando subito a preparare i prossimi impegni stagionali.



