Malagò: «Con Ranieri abbiamo le idee chiare, c’è consapevolezza e un cambio di mentalità»

A margine della giornata di benvenuto alle matricole della Luiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente FIGC, Giovanni Malago, facendo il punto sul progetto della nazionale azzurra e lasciando un commento sull’operato delle squadre di Serie A durante questa sessione di calciomercato.

«Sono in costante contatto con Ranieri e con tutte le persone coinvolte, stiamo parlando tantissimo e c’è un’energia positiva – ha spiegato Malagò -. Le idee sono chiare, è un progetto che deve andare dal breve al medio termine e finalmente c’è consapevolezza, oltre a un cambio di mentalità. Vedo che c’è anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, i progetti quotidiani stanno andando tutti a terra anche trmite la filiera che comincia da Coverciano»





Il presidente FIGC lascia un commento sull’operato delle squadre di Serie A durante la sessione di calciomercato appena conclusa: «La sensazione è che le squadre si siano rinforzate per essere competitive. Perché il nostro futuro passa anche dal successo in Europa»

E sul recente esonero di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina: «Conoscendo situazioni pregresse nel campionato italiano e non, queste dinamiche fanno parte delle abitudini. A livello umano mi dispiace, a livello tecnico sono valutazioni che spettano alla Fiorentina»

Infine, sui diritti TV: «Sono competenza della Lega. Normale che chi rappresenta le società debba cercare di valorizzare il prodotto, bisogna tenere conto del fatto che sono una parte preponderante all’interno del bilanci. C’è una competizione anche all’interno del sistema calcio e ci sono varie formule per cercare di valorizzare in prospettiva in attesa che arrivi la nuova generazione di stadi»