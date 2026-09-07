Corriere Adriatico: “Ascoli, bomber Brunori è già leader: «Qui un gruppo umile e dedito al lavoro»”

Matteo Brunori si è già preso l’Ascoli. L’attaccante arrivato dal Palermo in prestito con diritto di riscatto ha realizzato contro il Benevento il suo primo gol in maglia bianconera, trasformando il rigore che ha deciso la sfida e consentito alla formazione di Francesco Tomei di salire a sette punti dopo tre giornate.

Come racconta Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, l’Ascoli trascorre così un’altra notte in vetta, in coabitazione con Mantova e Südtirol e in attesa di Palermo-Sampdoria. Due vittorie e un pareggio accompagnati da un’identità di gioco già evidente.





Brunori: «La scelta Ascoli me la sentivo davvero dentro»

La ciliegina sulla torta della campagna acquisti estiva è stata proprio Matteo Brunori, arrivato dal Palermo e immediatamente inserito in un gruppo che sta convincendo per qualità del gioco e compattezza.

L’attaccante ha spiegato al Corriere Adriatico le ragioni che lo hanno portato ad accettare la proposta bianconera:

«Quando ho parlato con il tecnico e il direttore sportivo ho sentito subito un’energia molto forte, che in questo momento mi serviva. È stata una trattativa molto rapida. La scelta Ascoli me la sentivo davvero dentro. Mi piacciono l’entusiasmo e l’alchimia fra la gente e il gruppo».

Brunori ha sottolineato anche il ruolo del pubblico: «Lo stadio ci ha sempre spinto, anche quando non riuscivamo a sbloccare il risultato, e noi dobbiamo alimentare tutto questo entusiasmo».

«L’idea di calcio di Tomei mi piace molto»

L’ex Palermo sta entrando progressivamente nei meccanismi tattici di Francesco Tomei, tecnico che ha dato all’Ascoli un’identità precisa basata su palleggio, fraseggio e velocità.

«Quella del mister è un’idea di calcio che mi piace molto, ben precisa e che tutti seguono. La squadra è tutta unita verso un unico obiettivo e tutti i ragazzi sanno quando e come muoversi», ha spiegato Brunori nelle dichiarazioni riportate da Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico.

Una filosofia che sta continuando a produrre risultati anche dopo il salto di categoria.

Brunori: «Qui un gruppo umile e dedito al lavoro»

Per l’attaccante un altro elemento fondamentale è rappresentato dalla compattezza dello spogliatoio.

«Qui ho trovato un gruppo umile e dedito al lavoro. E questo porta al risultato. Sono venuto con grande voglia e disponibilità verso la squadra. Darò sempre il massimo, come ho sempre fatto, con grande professionalità».

Il Corriere Adriatico sottolinea proprio la forza di un gruppo nel quale non esiste una netta divisione tra titolari e riserve, ma calciatori pronti a fornire il proprio contributo quando chiamati in causa.

Il primo gol contro il Benevento

Contro il Benevento è arrivato il momento di Brunori. Entrato nella ripresa, l’attaccante ha trasformato il calcio di rigore decisivo.

«Abbiamo giocato come ci aveva chiesto il mister. Dopo l’espulsione dell’avversario abbiamo trovato qualche difficoltà a entrare nella loro area perché il Benevento si è chiuso bene, ma siamo stati bravi a non cadere nella frustrazione nel momento più delicato della gara e così abbiamo trovato il gol».

Brunori ha poi aggiunto: «Faccio i complimenti a tutti perché, con questo caldo, era davvero difficile stare in campo. Sono contento soprattutto per il risultato, ma ovviamente anche per il gol».

Il gesto di Chakir prima del rigore

Interessante anche il retroscena raccontato dall’ex Palermo sui secondi precedenti al penalty. Chakir aveva preso il pallone e lo proteggeva mentre Brunori si preparava alla battuta.

«Si è messo a protezione del dischetto e mi ha subito detto: tranquillo, ti do il pallone».

Per Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, anche questo piccolo gesto fotografa l’altruismo e l’unità del gruppo costruito dall’Ascoli.

Con sette punti in tre giornate, quasi tredicimila spettatori contro il Benevento e un Brunori già decisivo, l’avvio dei bianconeri continua così ad alimentare l’entusiasmo.