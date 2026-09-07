Giornale Di Sicilia: “Palermo, prova del nove per il primato solitario”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026

Una vittoria per conquistare il primato solitario. Dopo aver superato Arezzo e Mantova reagendo in entrambe le occasioni a una rimonta avversaria, il Palermo è chiamato questa sera a un altro esame di maturità. Battere la Sampdoria al Barbera significherebbe infatti ritrovarsi da solo in testa alla classifica, traguardo mai raggiunto nei quattro anni sotto la gestione del City Football Group.

Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, siamo soltanto alla terza giornata e qualsiasi valutazione sulla classifica resta inevitabilmente prematura. L’esperienza della passata stagione, però, insegna quanto possa essere pericoloso lasciare punti per strada.


Barbera gremito per spingere i rosanero

Il Palermo potrà contare ancora una volta sulla spinta del proprio pubblico. La Curva Nord è esaurita, mentre restano gli ultimi posti in Curva Sud, tribuna e gradinata.

Di fronte ci sarà una Sampdoria in difficoltà, con un solo punto conquistato nelle prime due giornate e numerose assenze. Una situazione che, secondo Alessandro Arena, non dovrà distrarre gli uomini di Inzaghi, chiamati invece a ripartire dalle certezze costruite nelle prime quattro gare ufficiali.

Johnsen-Pohjanpalo, il duo che trascina il Palermo

La prima certezza è rappresentata dalla coppia scandinava Dennis Johnsen-Joel Pohjanpalo, protagonista di una fase offensiva capace di produrre 11 reti in quattro partite.

Johnsen ha messo insieme tre gol e tre assist, mentre Pohjanpalo ha realizzato tre reti, tutte in Coppa Italia. La Sampdoria è stata inoltre una delle cinque squadre alle quali il finlandese non è riuscito a segnare nel 2025/26: trovare il gol questa sera significherebbe sbloccarsi in campionato e cominciare la rincorsa alle 25 reti realizzate nella passata stagione.

Non ci sono però soltanto loro. Strefezza e Palumbo hanno trovato il gol contro il Mantova, ma devono fare i conti con la concorrenza. Strefezza è leggermente favorito su Vavassori, mentre Hernani parte davanti ad Antonio Palumbo per l’altro posto sulla trequarti.

Inzaghi ritrova i titolarissimi

La seconda arma è la profondità dell’organico. Il successo contro il Mantova ha dimostrato come anche le seconde linee possano garantire un contributo importante, prima che Johnsen e Pohjanpalo mettessero il sigillo sulla qualificazione.

Contro la Sampdoria, al netto dei due ballottaggi offensivi, dovrebbero tornare i giocatori maggiormente utilizzati in campionato. Perin in porta; Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello in difesa; Segre e Ranocchia in mezzo al campo.

Avere alternative di livello permetterà inoltre a Inzaghi di sfruttare freschezza e lucidità dei subentrati, sia per amministrare un eventuale vantaggio sia per provare a cambiare una partita complicata.

Le individualità possono spaccare le partite

Il terzo punto di forza individuato dal Giornale di Sicilia riguarda la qualità dei singoli. Il mercato ha consegnato a Inzaghi una squadra con diversi giocatori capaci di decidere le gare con una giocata.

Ad Arezzo è stato Augello a trovare il gol decisivo. Contro il Mantova, invece, Segre ha costruito l’azione del 4-2 servendo Johnsen, mentre Vavassori si è procurato il rigore del momentaneo 2-0 e nel finale ha recuperato il pallone che ha propiziato il 5-2 di Pohjanpalo.

Inzaghi vuole cancellare i blackout

Resta un aspetto sul quale lavorare: la tenuta difensiva e soprattutto la concentrazione nei momenti decisivi.

Ad Arezzo il calo è arrivato a metà ripresa, mentre contro il Mantova si è verificato tra il 45′ e il 55′. In entrambe le occasioni il Palermo ha subito due reti in rapida successione.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, più che di singoli errori si tratta di un abbassamento generale dell’attenzione. Inzaghi aveva già manifestato il proprio disappunto dopo la rimonta dell’Arezzo e si è arrabbiato nuovamente per l’uno-due subito dal Mantova.

Correggere questo difetto rappresenterebbe un altro passo avanti. E farlo questa sera, conquistando la vittoria contro la Sampdoria, permetterebbe al Palermo di raggiungere un primo traguardo dal forte valore simbolico: guardare tutte le altre squadre dall’alto della classifica.

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