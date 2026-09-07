Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi vuole la quinta vittoria: «Pensiamo a fare sempre un gol più dell’avversario»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Il Palermo può prendersi la vetta solitaria della classifica, ma Filippo Inzaghi non vuole sentir parlare di record come obiettivo principale. Prima vengono continuità, equilibrio e capacità di eliminare quei cali di tensione che hanno caratterizzato alcuni momenti delle ultime partite. Stasera contro la Sampdoria i rosanero cercano la terza vittoria consecutiva in campionato e la quinta considerando anche la Coppa Italia.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico mantiene alta l’attenzione nonostante un avvio perfetto: «Non pensavo cambiando sistema di essere perfetto nelle prime partite, ma speravo di vincerle. Quindi teniamoci stretti i risultati perché la squadra dà dimostrazione di carattere e solidità. Potremo solo migliorare e siamo consapevoli di dover aggiustare alcune cose».


Inzaghi: «Sempre un gol più dell’avversario»

Uno dei temi riguarda la fase difensiva e i gol incassati nelle ultime uscite. Inzaghi non vuole però snaturare l’identità offensiva costruita in questo inizio di stagione.

«I gol subiti? Ci servono maggior copertura e attenzione ma credo che questo Palermo dovrà pensare a fare più gol possibili e sempre uno più dell’avversario. Senza perdere le proprie attitudini difensive».

La parola d’ordine contro la Sampdoria sarà dunque concretezza. Inzaghi non si fida della partenza complicata dei blucerchiati e, come riporta Paolo Vannini, avverte: «Ha preso giocatori molto forti, quando li avrà tutti disponibili lotterà per i primi posti».

Johnsen, Inzaghi pretende ancora di più

Tra gli osservati speciali c’è Dennis Johnsen, a caccia della quarta partita consecutiva con almeno un gol. Il norvegese ha già messo insieme tre reti e altrettanti assist, ma Inzaghi ritiene che abbia ancora margini importanti.

«Se mi fa arrabbiare? Dall’inizio gli spiego che con i mezzi che ha dovrebbe giocare in una A di prima fascia e invece se si trova ancora qui è perché deve migliorare alcuni leziosismi. Ma non voglio togliergli estro perché con le sue giocate Dennis sa essere determinante. Da lui pretendo il massimo, negli anni scorsi ha fatto pochi gol adesso è già a quota 3 con altrettanti assist».

Parole che fotografano perfettamente il rapporto tra Inzaghi e Johnsen: libertà di inventare, ma anche la richiesta di trasformare sempre più spesso il talento in concretezza.

Inzaghi ritrova Gomes: «Ho 21 titolari»

Spazio anche a Gomes, protagonista contro il Mantova ma destinato, secondo il Corriere dello Sport, a tornare inizialmente in panchina.

«È l’unico giocatore che l’anno scorso ha reso meno di quanto ci aspettassimo per varie vicissitudini a cominciare da motivi fisici. Ma conosco il suo valore. Giovedì ha fatto bene il primo tempo poi nel secondo ha perso un po’ di forza come tutti coloro che avevano poche gare nelle gambe».

Inzaghi ribadisce poi un concetto centrale nella gestione della rosa: «Ho 21 titolari, ciascuno si deve conquistare il posto. E sulle scelte odierne ripeto che nel calcio ormai si giocano 2 partite, coi 5 cambi chi sta fuori all’inizio può determinare la gara subentrando».

Hernani favorito su Palumbo

La rifinitura ha fornito indicazioni importanti sulla formazione. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe partire praticamente con undici giocatori che contro il Mantova erano inizialmente in panchina.

Il principale dubbio riguarda la trequarti: Hernani è favorito su Antonio Palumbo, anche se una staffetta tra i due appare molto probabile nel corso della partita.

Tra i pali sarà invece il momento di Perin, pronto al debutto davanti al pubblico del Barbera.

Barbera pieno, settore ospiti alle scuole calcio

Ancora una volta il Palermo sarà accompagnato da uno stadio gremito. Il tutto esaurito appare scontato e ci sarà una novità anche nel settore normalmente riservato ai sostenitori ospiti.

Con la trasferta vietata ai tifosi della Sampdoria, infatti, quei posti saranno occupati dai ragazzi delle scuole calcio affiliate al Palermo, contribuendo così al colpo d’occhio del Barbera.

Il Palermo cerca dunque la quinta vittoria stagionale e la possibilità di volare da solo in testa. Ma il messaggio di Inzaghi resta chiaro: prima dei record vengono equilibrio, concretezza e crescita.

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