Serie B, la Cremonese cala il tris: Padova battuto 3-1. La classifica aggiornata

Porta a casa i suoi primi tre punti stagionali la Cremonese, che si impone sul risultato di 3-1 nel match casalingo contro il Padova. Un ottima gara quella disputata dai grigiorossi, che fanno subito vedere i primi risultati del recente cambio in panchina.

Una partenza a razzo per gli uomini di Pecchia. Pronti, via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio: al 1′, traversone di Vandeputte, assist di Licina per il tap in vincente di Bonazzoli. Il gol del raddoppio arriva quattro minuti dopo, con la rete di Licina che sfrutta l’assist di Berti e batte Sorrentino. Nel finale di tempo i biancoscudati accorciano le distanze con la rete di Pompetti, che accorcia le distanze e riaccende le speranze del Padova di portare a casa un risultato positivo





Nella ripresa la musica però non cambia, con la Cremonese che riesce subito a trovare il terzo gol di serata: azione in velocità, Berti per Vandeputte che serve in mezzo per il destro vincente di Bonazzoli, che firma la sua doppietta personale. Al 65′ i biancoscudati hanno l’occasione per accorciare nuovamente le distanze con il grande colpo di testa di Lovato, Agazzi però vola e manda in corner. Gli uomini di Calabro ci provano nuovamente 10 minuti dopo, con il tiro al volo di Capelli che chiama il portiere avversario a un’altra parata decisiva.

Dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in campionato ed il cambio allenatore, i grigiorossi riescono cosi a portare a casa i primi tre punti stagionali. Prima sconfitta invece per il Padova, che resta fermo a quota 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata

LA CLASSIFICA

Mantova — 7 punti

Südtirol — 7 punti

Ascoli — 7 punti

Avellino — 6 punti

Pisa — 6 punti

Palermo — 6 punti

Empoli — 6 punti

Modena — 6 punti

Cesena — 5 punti

Verona — 4 punti

Padova — 4 punti

L.R. Vicenza — 4 punti

Cremonese — 3 punti

Arezzo — 3 punti

Juve Stabia — 1 punto

Entella — 1 punto

Carrarese — 1 punto

Benevento — 1 punto

Sampdoria — 1 punto

Catanzaro – 0 punti