Serie B, la Cremonese cala il tris: Padova battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 211139

Porta a casa i suoi primi tre punti stagionali la Cremonese, che si impone sul risultato di 3-1 nel match casalingo contro il Padova. Un ottima gara quella disputata dai grigiorossi, che fanno subito vedere i primi risultati del recente cambio in panchina.

Una partenza a razzo per gli uomini di Pecchia. Pronti, via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio: al 1′, traversone di Vandeputte, assist di Licina per il tap in vincente di Bonazzoli. Il gol del raddoppio arriva quattro minuti dopo, con la rete di Licina che sfrutta l’assist di Berti e batte Sorrentino. Nel finale di tempo i biancoscudati accorciano le distanze con la rete di Pompetti, che accorcia le distanze e riaccende le speranze del Padova di portare a casa un risultato positivo


Nella ripresa la musica però non cambia, con la Cremonese che riesce subito a trovare il terzo gol di serata: azione in velocità, Berti per Vandeputte che serve in mezzo per il destro vincente di Bonazzoli, che firma la sua doppietta personale. Al 65′ i biancoscudati hanno l’occasione per accorciare nuovamente le distanze con il grande colpo di testa di Lovato, Agazzi però vola e manda in corner. Gli uomini di Calabro ci provano nuovamente 10 minuti dopo, con il tiro al volo di Capelli che chiama il portiere avversario a un’altra parata decisiva.

Dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in campionato ed il cambio allenatore, i grigiorossi riescono cosi a portare a casa i primi tre punti stagionali. Prima sconfitta invece per il Padova, che resta fermo a quota 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata

LA CLASSIFICA

Mantova — 7 punti

Südtirol — 7 punti

Ascoli — 7 punti

Avellino — 6 punti

Pisa — 6 punti

Palermo — 6 punti

Empoli — 6 punti

Modena — 6 punti

Cesena — 5 punti

Verona — 4 punti

Padova — 4 punti

L.R. Vicenza — 4 punti

Cremonese — 3 punti

Arezzo — 3 punti

Juve Stabia — 1 punto

Entella — 1 punto

Carrarese — 1 punto

Benevento — 1 punto

Sampdoria — 1 punto

Catanzaro – 0 punti

Altre notizie

Screenshot 2026-09-06 212543

Juve Stabia-Pisa 0-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
image_750x_6a948dea7b8ae

Arezzo, Bucchi: «Il Verona è simile al Palermo. I rosanero ci hanno insegnato che serve massima attenzione fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
092035830-fcf479fa-fdc4-467c-b5f8-afa7a400476a

Avellino, Nesta dopo la vittoria di Modena: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo contro un avversario forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Chiappella dopo Entella-Vicenza 2-2: «Pari che serve molto, stiamo migliorando in fase offensiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Marco-Baroni-presentazione

Hellas Verona, Baroni dopo la vittoria sull’Arezzo: «Stiamo crescendo, dobbiamo scioglierci e alzare i ritmi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
798105714_1546051344203721_7816273302781319259_n

Serie B: Cremonese avanti 2-1 sul Padova dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 200935

De Giorgio dopo Juve Stabia-Pisa 0-3: «Risultato bugiardo, abbiamo creato più di loro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Mantova, Modesto dopo il Cesena: «Abbiamo pagato le fatiche del match contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie B: colpo Avellino a Modena, pari tra Cesena e Mantova. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Virtus Entella, Corona firma la rimonta contro il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
HRiiW35bYAA0z-3

Juve Stabia-Pisa, Bozhinov sta meglio: la partita riprende dal 41’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Profondo rosso per il Taranto

Gautieri: «Il Palermo è la squadra da battere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-06 211139

Serie B, la Cremonese cala il tris: Padova battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 212543

Juve Stabia-Pisa 0-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
image_750x_6a948dea7b8ae

Arezzo, Bucchi: «Il Verona è simile al Palermo. I rosanero ci hanno insegnato che serve massima attenzione fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
092035830-fcf479fa-fdc4-467c-b5f8-afa7a400476a

Avellino, Nesta dopo la vittoria di Modena: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo contro un avversario forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Chiappella dopo Entella-Vicenza 2-2: «Pari che serve molto, stiamo migliorando in fase offensiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026