Serie B, la Cremonese cala il tris: Padova battuto 3-1. La classifica aggiornata

Porta a casa i suoi primi tre punti stagionali la Cremonese, che si impone sul risultato di 3-1 nel match casalingo contro il Padova. Un ottima gara quella disputata dai grigiorossi, che fanno subito vedere i primi risultati del recente cambio in panchina.
Una partenza a razzo per gli uomini di Pecchia. Pronti, via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio: al 1′, traversone di Vandeputte, assist di Licina per il tap in vincente di Bonazzoli. Il gol del raddoppio arriva quattro minuti dopo, con la rete di Licina che sfrutta l’assist di Berti e batte Sorrentino. Nel finale di tempo i biancoscudati accorciano le distanze con la rete di Pompetti, che accorcia le distanze e riaccende le speranze del Padova di portare a casa un risultato positivo
Nella ripresa la musica però non cambia, con la Cremonese che riesce subito a trovare il terzo gol di serata: azione in velocità, Berti per Vandeputte che serve in mezzo per il destro vincente di Bonazzoli, che firma la sua doppietta personale. Al 65′ i biancoscudati hanno l’occasione per accorciare nuovamente le distanze con il grande colpo di testa di Lovato, Agazzi però vola e manda in corner. Gli uomini di Calabro ci provano nuovamente 10 minuti dopo, con il tiro al volo di Capelli che chiama il portiere avversario a un’altra parata decisiva.
Dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in campionato ed il cambio allenatore, i grigiorossi riescono cosi a portare a casa i primi tre punti stagionali. Prima sconfitta invece per il Padova, che resta fermo a quota 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata
LA CLASSIFICA
Mantova — 7 punti
Südtirol — 7 punti
Ascoli — 7 punti
Avellino — 6 punti
Pisa — 6 punti
Palermo — 6 punti
Empoli — 6 punti
Modena — 6 punti
Cesena — 5 punti
Verona — 4 punti
Padova — 4 punti
L.R. Vicenza — 4 punti
Cremonese — 3 punti
Arezzo — 3 punti
Juve Stabia — 1 punto
Entella — 1 punto
Carrarese — 1 punto
Benevento — 1 punto
Sampdoria — 1 punto
Catanzaro – 0 punti