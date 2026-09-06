Mantova, Modesto dopo il Cesena: «Abbiamo pagato le fatiche del match contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

In seguito al match tra Mantova e Cesena, terminato sul risultato di parità, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi, Francesco Modesto, sottolineando come la squadra abbia pagato le fatiche della gara di Coppa Italia contro il Palermo.

«Sapevamo che con il Cesena sarebbe stata dura ed entrare in partita non era semplice – ha spiegato il tecnico -. Loro hanno interpretato benissimo i primi 25 minuti e ci hanno messo in grande difficoltà»


Modesto ha poi aggiunti: «Dopo il cooling break ci siamo ripresi e abbiamo iniziato a costruire qualcosa di diverso. Abbiamo preso un po’ di campo e abbiamo cominciato a creare azioni pericolose e buone giocate»

Infine, il tecnico sottolinea come la sua squadra abbia pagato le energie spese in Coppa Italia contro il Palermo: «Abbiamo subito le fatiche della partita di Coppa Italia dove abbiamo speso molto. Ma oggi ho visto anche i giocatori del Cesena finire con i crampi e questo dimostra che anche loro hanno spinto molto e subito le condizioni. Ma riconosco che mi sono piaciuti molto. Quanto a noi sono mancate sicuramente la qualità nel palleggio e la conclusione»

 

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