Juve Stabia-Pisa, Bozhinov sta meglio: la partita riprende dal 41’
Buone notizie dal Romeo Menti. Dopo i momenti di grande apprensione vissuti nel corso del primo tempo per il malore accusato dal difensore del Pisa Rosen Bozhinov, arrivano aggiornamenti positivi sulle sue condizioni.
La Juve Stabia ha comunicato che, a seguito del miglioramento delle condizioni del calciatore, la partita contro il Pisa potrà riprendere.
La gara, sospesa poco dopo il 40’, ripartirà dal minuto 41 del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Dopo la paura iniziale, dunque, arriva finalmente una notizia rassicurante per Bozhinov e per tutto l’ambiente nerazzurro.