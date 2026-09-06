Serie C, i risultati delle gare di oggi: Salernitana fermata dalla Cavese
Si sono concluse le gare di Serie C disputate oggi alle ore 15, valide per la terza giornata di campionato. Nel Girone C non riesce ancora a trovare la prima vittoria la Salernitana, fermata sull’1-1 dalla Cavese nel derby. I granata sbloccano il risultato al 33’ con Llano, ma nella ripresa gli ospiti reagiscono e al 72’ trovano il pareggio con Peretti.
Nel Girone A, successo dell’AlbinoLeffe, che supera 1-0 il Carpi grazie alla rete di Montipò al 35’. Cade invece la Giana Erminio, battuta in casa 2-1 dalla Dolomiti Bellunesi: dopo il vantaggio dei padroni di casa con Nucifero, arrivano la rimonta firmata Clemenza e Sia.
Tanti gol nel Girone B. Il Gubbio passa 4-2 sul campo del Campobasso, mentre il Latina supera 2-0 il Forlì. Vittoria anche per il Guidonia Montecelio, di misura sulla Pianese. L’Ostiamare espugna il campo della Vis Pesaro per 2-1.
Successi interni infine per il Grosseto, che batte 2-0 la Torres, e per lo Spezia, che rimonta la Sambenedettese: dopo il vantaggio dei padroni di casa con Sgarbi, Bright e Capomaggio ribaltano il risultato nella ripresa.