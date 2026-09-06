Serie A: pari tra Monza e Parma. Il Frosinone batte 3-2 il Venezia. Il risultato finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Due partite ricche di gol nel pomeriggio di Serie A. Al Tardini, Parma e Monza pareggiano 1-1, conquistando il primo punto del loro campionato. I brianzoli passano in vantaggio al 38′ con Robinson, ma nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa, che al 60′ trovano il pareggio con Lontani. Nel finale entrambe provano a vincerla, ma il risultato non cambia.

Spettacolo invece nell’altra sfida delle 15 tra Frosinone e Venezia, terminata 3-2. I padroni di casa partono forte e si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Raimondo, ma il Venezia reagisce nella ripresa e trova il pareggio con Yeboah e Sagrado. All’83’ Kvernadze firma il definitivo 3-2, dopo un lungo controllo del VAR. Una vittoria al cardiopalma per il Frosinone.


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