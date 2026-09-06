Serie B: Cremonese avanti 2-1 sul Padova dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Un primo tempo brillante e convincente per la Cremonese, impegnata tra le mura amiche nel match di Serie B contro il Padova. I grigiorossi chiudono i primi 45 minuti in vantaggio, grazie ai gol di Bonazzoli e Licina, pregustando i primi punti stagionali.

Una partenza a razzo per gli uomini di Pecchia, che danno subito risposta al recente cambio di allenatore. Pronti, via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio: al 1′, traversone di Vandeputte, assist di Licina per il tap in vincente di Bonazzoli. Il gol del raddoppio arriva quattro minuti dopo, con la rete di Licina che sfrutta l’assist di Berti e batte Sorrentino.


Nel finale di tempo i biancoscudati accorciano le distanze con la rete di Pompetti, che accorcia le distanze e riaccende le speranze del Padova di portare a casa un risultato positivo. Un match ancora del tutto aperto, che si deciderà nella ripresa

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