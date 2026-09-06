De Giorgio dopo Juve Stabia-Pisa 0-3: «Risultato bugiardo, abbiamo creato più di loro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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In seguito al match tra Juve Stabia e Pisa, vinto per 0-3 da nerazzurri, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Pietro De Giorgio.

«Parto dal dire che l’episodio di Bozhinov fortunatamente è terminato in maniera positiva – ha spiegato il tecnico -. Noi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi e dispiace l’aver concesso così tante pali gol, hanno fatto la differenza i loro uomini in attacco. Fa male perdere 0-3 in casa ma il Pisa non ha dominato, credo che non avremmo dovuto concedere cosi tanto»


De Giorgio ha poi parlato della sorpresa nel vedere il modulo schierato dai neroazzurri: «Credevamo che il Pisa si schierasse con il 3-4-3 e il 3-4-2-1 ci ha un po’ destabilizzato ma poi ci siamo ripresi. Mi dà fastidio aver subito così tanto per delle leggerezze, errori gravi dopo che avevamo fatto 20′ ottimi a inizio secondo tempo»

Infine, alla domanda se il bicchiere sia mezzo pieno e mezzo vuoto, risponde: «Mi fa fatica vederlo mezzo pieno ma è incredibile che siamo riusciti a perdere per 0-3. Non saprei come analizzarla perché per me non è il risultato che rispecchia quanto si è visto. Abbiamo creato di più, loro hanno tirato di più in porta. Si è sbagliato tantissimo tecnicamente ma è stata una partita molto diversa da Genova, ci voleva un po’ di personalità in più e siamo stati timidi»

 

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