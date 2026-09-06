Seria A: al Dall’Ara termina 2-2 tra Bologna e Sassuolo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Si conclude il match del “Dall’Ara” tra Bologna e Sassuolo, valido per la terza giornata di Serie A. Un incontro equilibrato, che per due volte ha visto gli uomini di Aquilani essere raggiunti nel punteggio, terminato sul risultato di 2-2 grazie alla rete nel finale di Dovbyk.

Inizia meglio l’incontro la formazione ospite, che sviluppa maggiormente il proprio gioco sulla fascia sinistra da cui nasce il gol del vantaggio: Cinquegrano arriva in area e crossa per Doig, perfetto nel battere Skorupski di prima intenzione.


Nella ripresa i rossoblù reagiscono trovando subito il pareggio dagli sviluppi di corner con l’incornata vincente di Piccoli. L’equilibrio dura però poco, con i neroverdi che al 56′ riescono a riportarsi in vantaggio con Adzic, che salta Heggem e spiazza il portiere avversario. Nel finale gli uomini di Tedesco riescono in extremis a raggiungere il pareggio, con Dovbyk difende palla e si gira con precisione, battendo Muric con un mancino all’angolino

LA CLASSIFICA

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