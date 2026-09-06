Avellino, Nesta dopo la vittoria di Modena: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo contro un avversario forte»

In seguito al match tra Avellino e Modena, vinto per 1-0 dai campani, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoverdi, Alessandro Nesta, elogiando l’avversario affrontato oggi.

«Abbiamo fatto una partita giocando troppo bassi, faticando a risalire una volta che perdevamo palla – ha spiegato il tecnico -. Questo Modena è forte, abbiamo fatto la partita che dovevamo e poi in queste gare c’è bisogno anche di un pizzico di fortuna. Sono contento abbiamo messo un tassello e alzato il livello»





Poi, Nesta lancia uno sguardo agli acciacchi fisici dei suoi giocatori: «Favilli ha avuto un problema, ma forse si è fermato in tempo, vediamo. Simic ha chieato il cambio, si è indurito il popaccio e dobbiamo valutarlo. Peccato perchè in una gara come questa, con questo caldo, giocarci due cambi così dispiace»

Infine, su Cheddira il tecnico non ha dubbi: «Può darci tanto, chiaramente non è al top al 100%. Gli ultimi minuti ha avuto difficoltà. Ma per vedere il vero Cheddira c’è bisogno di tempo»