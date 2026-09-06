Cesena-Mantova 1-1: gli highlights del match

Termina in parità la sfida tra Cesena e Mantova, con le due squadre che si dividono la posta in palio al termine di una gara combattuta e chiusa sull’1-1. A sbloccare il match è il Mantova, che passa in vantaggio grazie a Ruocco, bravo a trovare il guizzo vincente e a portare avanti i suoi con la sua terza rete in campionato.

Il Cesena non si arrende e nella ripresa aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, che arriva al 77′ con Shpendi. Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il gol della vittoria, ma il risultato non cambia. Di seguito gli highlights del match:



