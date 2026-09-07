Tuttosport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Hernani dal 1’, Insigne sfida Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Il Palermo cerca questa sera contro la Sampdoria un’altra vittoria davanti al pubblico del Barbera. Tuttosport indica le probabili scelte di Filippo Inzaghi e Bernardo Corradi, entrambi orientati verso il 4-2-3-1.

Palermo, Hernani alle spalle di Pohjanpalo


Inzaghi dovrebbe schierare Perin tra i pali, con Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia.

Sulla trequarti Tuttosport indica Hernani dal primo minuto, con Gabriel Strefezza sulla destra e Johnsen sulla sinistra. Al centro dell’attacco ci sarà Pohjanpalo.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Barba, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Palumbo, Vavassori, Gabrielloni.
Indisponibili: Joronen, Peda.
Squalificati: nessuno.

Sampdoria, Tuttosport punta su Insigne

La principale novità nelle scelte blucerchiate riguarda Lorenzo Insigne, indicato dal quotidiano nell’undici iniziale. Corradi dovrebbe rispondere a sua volta con il 4-2-3-1.

Davanti a Vindahl, linea difensiva composta da Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo. Makoumbou e Henderson agiranno davanti alla difesa.

Sulla trequarti spazio a Insigne, Verschaeren e Sinani, mentre Tutino sarà il riferimento offensivo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Henderson; Insigne, Verschaeren, Sinani; Tutino.
Allenatore: Corradi.
A disposizione: Massolo, Krastev, Ferrari, Mondani, Piermattei, Abildgaard, Rodella, Begic, Mezzotero.
Indisponibili: Viti, Depaoli, Meijer, Esposito, Lauritsen, Mbabu, Karamoh.
Squalificati: nessuno.

Palermo-Sampdoria: orario, arbitro e tv

La partita si giocherà questa sera alle 20.30 al Barbera di Palermo. Secondo Tuttosport, sarà possibile seguirla su Dazn, Prime Video e OneFootball.

Arbitra Marchetti di Ostia Lido, con Mondin e Fontani assistenti. Feliciani sarà il quarto ufficiale, mentre al Var ci sarà Volpi, assistito da Paterna.

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