Tuttosport: “Il Palermo cerca la prima fughetta”

Una vittoria per prendersi da solo la vetta della classifica. Il Palermo, reduce da quattro successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, questa sera contro la Sampdoria va a caccia del pokerissimo. Dall’altra parte i blucerchiati cercano ancora il primo successo stagionale e Bernardo Corradi valuta una novità importante: Lorenzo Insigne dal primo minuto.

A presentare la sfida sulle pagine di Tuttosport sono Luigi Butera e Marco Bisacchi, che raccontano due squadre arrivate all’appuntamento del Barbera in situazioni profondamente differenti.





Inzaghi: «Non esistono titolari e riserve»

Il Palermo potrà contare ancora una volta sulla spinta di un Barbera vicino al tutto esaurito. Dopo il turnover effettuato contro il Mantova, Inzaghi è pronto a cambiare nuovamente formazione, forte di una rosa che gli permette di considerare praticamente tutti i giocatori potenziali titolari.

«Nel calcio di oggi si giocano due partite, non esistono titolari e riserve – sottolinea Inzaghi -. I cinque cambi sono determinanti. Probabilmente farò delle scelte anche in base a questo. Voglio arrivare al punto di poter lasciare fuori chi ha fatto una gran partita il giorno prima. I dubbi li ho, devono essere bravi i giocatori a mettermi in difficoltà e lo stanno facendo».

Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, l’obiettivo è dare continuità alle prime due vittorie in campionato, trovando però maggiore equilibrio. Nelle ultime due gare il Palermo ha infatti incassato quattro reti e subito due rimonte.

Inzaghi guarda comunque soprattutto agli aspetti positivi: «Ma sono molto contento, le cose positive sono tante. Da più di 60 anni non si partiva così, abbiamo fatto 11 gol. Dobbiamo però continuare il trend. Temo molto la partita con la Samp, ha giocatori forti e quando avrà tutti gli effettivi disponibili lotterà per i primi posti, per cui mi concentro solo su questo».

Samp, Insigne-Begic è il dubbio di Corradi

Sul fronte blucerchiato, Marco Bisacchi su Tuttosport indica Lorenzo Insigne come possibile carta in più per provare a sorprendere il Palermo. Il ballottaggio dell’ultima ora è proprio tra Insigne e Begic.

Ci saranno comunque altre novità. Verschaeren dovrebbe partire per la prima volta dall’inizio, così come Delli Carri in difesa. Restano invece fuori Lauritsen e Ravanelli.

Corradi pretende soprattutto una risposta caratteriale dopo la sconfitta contro la Juve Stabia: «Dopo la sconfitta con la Juve Stabia ho sentito dire che abbiamo sbagliato nel temperamento, nella cattiveria. Ho detto ai ragazzi che possono anche dirci che siamo scarsi ma che non sbaglieremo l’atteggiamento».

Corradi: «A volte basterebbe mettere il musetto davanti»

Il tecnico della Sampdoria riprende anche un concetto legato a Massimiliano Allegri: «A volte basterebbe mettere il musetto davanti. Magari giocare peggio e avere una sola occasione».

Il problema principale resta però la disponibilità degli uomini. Secondo Tuttosport, la differenza tra Palermo e Sampdoria potrebbe emergere soprattutto nelle alternative dalla panchina. I blucerchiati devono infatti fare i conti con diverse assenze, mentre Mbabu e Karamoh sono ancora alla ricerca di una condizione adeguata.

«Ai ragazzi ho detto che le nostre difficoltà sono dal punto di vista degli infortuni, anche se mi dicono di non parlare più di emergenza, piuttosto che dal punto di vista del gioco», spiega Corradi.

Tra i pali sarà confermato Vindahl, al quale l’allenatore continua a concedere fiducia: «Lo vedo abbastanza sereno, ha un passato importante. Se lo accantono nelle difficoltà poi rischio di perderlo. Da lui mi aspetto una reazione».

Il Palermo cerca dunque la quinta vittoria consecutiva e il primato solitario, mentre la Sampdoria arriva al Barbera con l’obiettivo di sbloccarsi. Due stati d’animo differenti per una sfida nella quale, come raccontano Luigi Butera e Marco Bisacchi su Tuttosport, le alternative a disposizione dei due tecnici potrebbero avere un peso determinante.