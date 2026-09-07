Corriere dello Sport: “Fiorentina, esonerato l’ex Palermo Fabio Grosso: avventura finita dopo appena tre giornate”

Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico del Palermo è stato esonerato dopo appena tre giornate di campionato, tutte concluse con una sconfitta. Come riporta il Corriere dello Sport, il club viola ha ufficializzato la decisione alle 23.30 con uno scarno comunicato di appena tre righe.

Un epilogo rapidissimo per un progetto partito soltanto poche settimane fa con grandi ambizioni: sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino, nove gol subiti, uno soltanto realizzato e soprattutto zero punti in classifica.





Grosso esonerato dopo tre sconfitte

Il rapporto tra la Fiorentina e Grosso si è dunque interrotto nel modo più brusco. La decisione è maturata al termine di una giornata caratterizzata da indiscrezioni, conferme e smentite, mentre al Viola Park erano presenti soltanto i dirigenti con la squadra che usufruiva del giorno di riposo.

Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, l’esonero cancella di fatto il progetto tecnico costruito durante l’estate e costringe la società a ripartire immediatamente.

A condannare Grosso sono stati soprattutto i risultati: tre sconfitte nelle prime tre giornate, con un bilancio pesantissimo di nove reti incassate e una segnata.

La contestazione del Franchi

La separazione non può essere considerata completamente inattesa dopo quanto accaduto nell’ultima partita casalinga.

La Curva Fiesole e il Franchi avevano duramente contestato la squadra e soprattutto il tecnico. Dagli spalti era partito anche il coro «Salta la panchina», diventato poi profetico.

A preoccupare, evidenzia il Corriere dello Sport, non era stato soltanto il risultato, ma una prestazione giudicata insufficiente sotto gli aspetti tecnico, tattico e agonistico.

Grosso lasciato solo nel post partita

Un altro segnale era arrivato immediatamente dopo la gara. Grosso si era presentato in sala stampa senza essere accompagnato o sostenuto pubblicamente da un rappresentante della società.

Un’assenza interpretata da molti come un’indicazione della posizione ormai sempre più fragile dell’allenatore.

La decisione definitiva è arrivata soltanto nella tarda serata successiva, al termine di quella che il Corriere dello Sport descrive come una giornata dei «lunghi coltelli».

Thiago Motta e Tudor tra i nomi per la panchina

Adesso la Fiorentina deve individuare rapidamente il sostituto. Andreazzoli potrebbe dirigere l’allenamento della ripresa, ma per la nuova guida tecnica circolano già nomi importanti.

Secondo il Corriere dello Sport, tra le ipotesi figurano Thiago Motta e Tudor, senza escludere un possibile ritorno di Vanoli.

La scelta dovrà essere effettuata rapidamente, considerando gli impegni che attendono immediatamente la formazione viola.

Venezia, Pisa e Napoli: serve una svolta immediata

La Fiorentina sarà infatti impegnata già venerdì nella trasferta contro il Venezia. Successivamente arriverà al Franchi il Pisa per il derby di Coppa Italia che vale l’accesso agli ottavi, prima della sfida con il Napoli che precederà la sosta.

Il problema principale resta però la classifica. Lo zero dopo tre giornate ha rappresentato la condanna definitiva per l’ex Palermo Grosso.

La prima svolta è arrivata dalla panchina. Ora, sottolinea il Corriere dello Sport, alla Fiorentina serve quella sul campo.