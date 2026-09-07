Cesena-Mantova 1-1: Shpendi risponde a Ruocco, i bomber fanno la differenza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Finisce 1-1 al Manuzzi tra Cesena e Mantova. A decidere la sfida sono i due uomini più attesi: Francesco Ruocco, a segno per la terza giornata consecutiva, porta avanti gli ospiti nel primo tempo, mentre Cristian Shpendi firma nella ripresa il gol del pareggio. Tutto sotto gli occhi del ct Roberto Mancini, presente in tribuna insieme al figlio Andrea, direttore sportivo del Cesena.

Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, il Cesena produce una grande mole di gioco e riesce a fermare un Mantova che arrivava al Manuzzi dopo due vittorie consecutive.


Shpendi premiato per i 50 gol, Mancini osserva dalla tribuna

Prima del calcio d’inizio è Cristian Shpendi a ricevere gli applausi del pubblico: l’attaccante viene premiato per i 50 gol realizzati in maglia bianconera.

Sugli spalti c’è anche il ct Roberto Mancini. In campo, invece, il Cesena prende progressivamente il controllo del possesso: secondo i numeri riportati dal Corriere dello Sport, i romagnoli chiudono con il 67% di possesso palla, 32 cross e 630 passaggi, il doppio degli avversari.

Druiventak costringe subito Bardi alla respinta, mentre dall’altra parte Vlahovic manda fuori. Ci provano anche Bisoli e lo stesso Shpendi, con il portiere del Mantova chiamato a intervenire.

Ruocco non si ferma: gol per la terza giornata consecutiva

Al 31’ arriva però il vantaggio del Mantova.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castellini mette il pallone al centro e l’azione porta alla conclusione vincente di Ruocco, che supera Siano e continua il suo straordinario avvio di campionato.

Dopo aver già segnato contro Carrarese ed Empoli, Ruocco trova così la rete anche alla terza giornata.

Bardi salva il Mantova

Nella ripresa il Cesena aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Diamanti prova a cambiare la partita anche attraverso le sostituzioni e successivamente, con l’ingresso di Debenedetti, passa al 4-2-3-1.

Gli ospiti restano pericolosi, mentre Bardi diventa protagonista quando si supera sulla conclusione di Fiori.

Il Cesena continua però ad attaccare e alla fine trova il meritato pareggio.

D’Andrea serve, Shpendi firma l’1-1

Al 32’ della ripresa arriva la giocata decisiva. L’esordiente D’Andrea pennella dalla destra un cross perfetto verso il secondo palo.

Shpendi prende il tempo alla difesa e stacca di testa, battendo Bardi per l’1-1.

Una rete che conferma il peso dell’attaccante nel Cesena dopo essere già risultato decisivo nella precedente trasferta di Chiavari.

Finale da brividi al Manuzzi

La partita resta aperta fino all’ultimo. Un errore di Frabotta rischia di costare caro al Cesena, ma Siano è decisivo su Bragantini.

Dall’altra parte è ancora D’Andrea a provarci due volte nel finale senza riuscire a trovare il gol della rimonta.

Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Massimo Boccucci, fotografa così una sfida nella quale sono stati i due bomber a lasciare il segno: Ruocco continua a segnare, Shpendi risponde e costringe il Mantova al primo pareggio dopo due vittorie.

CESENA-MANTOVA 1-1
Marcatori: 31’ pt Ruocco (M), 32’ st C. Shpendi (C)

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