Cremonese, Pecchia torna e ritrova il sorriso: Padova battuto 3-1, doppietta di Bonazzoli. Gli Highlights
Buona la prima per Fabio Pecchia. La Cremonese supera 3-1 il Padova allo Zini e conquista la prima vittoria in campionato, ritrovando il successo proprio nel giorno del ritorno del tecnico sulla panchina grigiorossa. Decisiva la doppietta di Bonazzoli, accompagnata dal gol di Licina.
Come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, il Padova di Calabro paga soprattutto un avvio da incubo, con due reti incassate nei primi cinque minuti. Per i veneti arriva così la prima sconfitta stagionale.
Bonazzoli colpisce dopo appena 45 secondi
L’impatto della Cremonese sulla partita è travolgente. Bastano infatti 45 secondi ai padroni di casa per sbloccare il risultato.
Protagonista immediatamente Licina, che serve Bonazzoli: l’attaccante deve soltanto appoggiare il pallone in rete per l’1-0.
Un inizio perfetto per la squadra di Pecchia, tornato allo Zini a distanza di tre anni.
Licina, capolavoro per il raddoppio
Il Padova non ha nemmeno il tempo di reagire perché al 5’ arriva già il raddoppio.
A firmarlo è proprio Licina, giovane arrivato dalla Juventus e grande protagonista della partita. Dopo l’assist per Bonazzoli, trova personalmente il gol del 2-0 con una giocata di grande qualità.
Il Corriere dello Sport premia la sua prestazione con un 7,5, lo stesso voto assegnato a Berti, Vandeputte e Bonazzoli.
Pompetti riapre la partita
Dopo il terribile avvio, il Padova prova a riorganizzarsi. La formazione di Calabro riesce a rientrare in partita proprio nel recupero del primo tempo.
I grigiorossi vengono sorpresi da una ripartenza di Carissoni e al 46’ Pompetti trova la rete che permette agli ospiti di accorciare le distanze sul 2-1.
Un gol che rimette momentaneamente in discussione il risultato prima dell’intervallo.
Bonazzoli firma la doppietta
A inizio ripresa, però, la Cremonese riprende il controllo della gara. All’11’ nasce una splendida azione avviata da Berti e proseguita da Vandeputte.
A finalizzarla è ancora Bonazzoli, che non sbaglia e realizza la personale doppietta per il definitivo 3-1.
Come sottolinea Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, la Cremonese offre una prestazione di livello e consente a Pecchia di festeggiare nel migliore dei modi il ritorno allo Zini.
Per Calabro, invece, arriva il primo ko: fatale soprattutto quell’avvio nel quale il Padova ha subito due gol in meno di cinque minuti.
CREMONESE-PADOVA 3-1
Marcatori: 1’ pt Bonazzoli (C), 5’ pt Licina (C), 46’ pt Pompetti (P); 11’ st Bonazzoli (C)