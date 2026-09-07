Entella-Vicenza 2-2: Corona salva i liguri nel finale, primo gol in Serie B. Gli Highlights

Quattro gol, emozioni e un punto per parte. Virtus Entella e L.R. Vicenza pareggiano 2-2 a Chiavari, al termine di una partita che vede i veneti passare due volte in vantaggio e i padroni di casa riuscire sempre a reagire. L’ultima risposta arriva a quattro minuti dal 90’, quando Corona firma di testa il suo primo gol in Serie B.

Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il Vicenza accarezza per due volte la possibilità di portare via l’intera posta, ma l’Entella di Chiappella non molla e trova nel finale il gol del definitivo pareggio.





Moncini porta avanti il Vicenza

Chiappella deve fare i conti con l’emergenza sugli esterni e decide di avanzare Parodi, mentre dall’altra parte Gallo schiera Valoti nel ruolo di mezzala.

La partita si sblocca al 22’ del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo nasce una mischia nell’area dell’Entella e Moncini riesce a trovare il guizzo che vale lo 0-1.

Il vantaggio veneto, però, non spegne la reazione dei padroni di casa.

Alborghetti firma il pareggio

L’Entella continua a cercare il gol e al 37’ riesce a ristabilire l’equilibrio.

A firmare l’1-1 è Alborghetti, tra i migliori della formazione ligure. Si va così verso l’intervallo con la gara nuovamente in parità.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il copione della partita resta aperto anche nella ripresa.

Merkaj colpisce, Vicenza ancora avanti

Il Vicenza riesce infatti a mettere nuovamente la testa avanti. Al 29’ del secondo tempo è Merkaj a trovare la rete dell’1-2.

L’attaccante, tra i protagonisti della formazione di Gallo, sembra poter consegnare ai veneti il successo esterno.

L’Entella, però, non si arrende.

Corona vola di testa: primo gol in B

Chiappella aveva inserito Corona al posto di Guiu al 28’ della ripresa. Una scelta che si rivela decisiva.

Al 41’, quando mancano appena quattro minuti al novantesimo, il figlio d’arte sale più in alto di tutti e con un colpo di testa supera un Gagno non impeccabile, realizzando il definitivo 2-2.

Per Corona si tratta del primo gol in Serie B, una rete pesante che evita la sconfitta all’Entella.

Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Marco Materassi, fotografa così una sfida nella quale il Vicenza è andato due volte vicino al blitz, trovando però davanti un’Entella capace di reagire fino alla fine.

VIRTUS ENTELLA-L.R. VICENZA 2-2

Marcatori: 22’ pt Moncini (V), 37’ pt Alborghetti (E); 29’ st Merkaj (V), 41’ st Corona (E)