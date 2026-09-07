Avellino, colpo da grande a Modena: Besaggio firma il blitz, Nesta vince ancora. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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L’Avellino espugna il Braglia e infligge al Modena la prima sconfitta in campionato. Finisce 0-1, con Besaggio decisivo dopo appena otto minuti. I gialloblù dominano a lungo, colpiscono tre legni, ma non riescono a superare un Martinelli straordinario, migliore in campo.

Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, la prima partita casalinga del Modena si trasforma così in un brusco ritorno alla realtà. Nesta prepara una gara di contenimento, limita il palleggio degli emiliani e porta a casa la seconda vittoria consecutiva.


Besaggio colpisce subito

L’Avellino sfrutta praticamente la prima vera occasione della propria partita. All’8’ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa del Modena si sistema male e Besaggio trova un preciso sinistro dal limite.

Chichizola non può intervenire e gli irpini passano immediatamente in vantaggio.

Da quel momento il copione diventa chiaro: il Modena mantiene il possesso e attacca, mentre l’Avellino si compatta davanti alla propria area.

Modena all’assalto, Ambrosino trova la traversa

La formazione di Galloppa prova a reagire attraverso una lunga pressione, ma fatica a trasformare il proprio predominio territoriale in occasioni realmente pulite.

Al 42’ arriva però una grande opportunità: Ambrosino colpisce in pieno la traversa.

Secondo l’analisi di Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena costruisce molto ma concretizza troppo poco. Dalla capolista ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto negli ultimi metri.

Martinelli insuperabile, altri due legni per il Modena

Nella ripresa l’assedio continua. L’Avellino si difende con ordine e trova in Martinelli il grande protagonista della giornata, tanto da meritare un 7,5 in pagella.

La sfortuna continua inoltre a fermare il Modena. All’8’ della ripresa è Nieling a colpire un altro legno con un tentativo di testa.

Successivamente arriva anche il terzo legno emiliano, questa volta con una potente conclusione dalla distanza di Bianco.

Numeri che fotografano l’andamento della gara: il Modena chiude anche con 11 calci d’angolo contro i 2 dell’Avellino, ma senza riuscire a segnare.

Nesta vince con concretezza

L’Avellino concede il possesso agli avversari e punta soprattutto sulla compattezza. È esattamente il tipo di partita immaginato da Nesta, secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport.

Gli irpini hanno soltanto un’altra opportunità significativa: Moruzzi parte in contropiede e con un destro rasoterra colpisce il palo esterno.

Nel finale aumentano nervosismo, proteste e cartellini, ma il risultato non cambia. Il gol di Besaggio resta sufficiente per consegnare all’Avellino tre punti pesantissimi.

Modena, adesso è atteso Belotti

Per il Modena arriva invece una lezione di concretezza. Tanto possesso e una lunga pressione non bastano alla squadra di Galloppa per evitare la sconfitta davanti agli 11.233 spettatori del Braglia.

E proprio sotto questo aspetto potrebbe diventare importante l’arrivo di Andrea Belotti. Come scrive Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il “Gallo” è atteso oggi o al massimo domani e potrebbe portare al gruppo quella dose di esperienza e concretezza mancata contro l’Avellino.

Per Nesta, invece, il risultato parla chiaro: seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi, capaci di uscire dal campo della capolista con l’intera posta.

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