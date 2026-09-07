Verona, cinquina all’Arezzo: primo successo in campionato, Cerbone firma la doppietta. Gli Highlights

Il Verona si sblocca e lo fa con una cinquina. L’Hellas travolge 5-0 l’Arezzo e conquista la prima vittoria in campionato, sfruttando nella ripresa la superiorità numerica determinata dall’espulsione di Illanes. Dopo un primo tempo senza reti, i gialloblù dilagano con Zappa, Mulattieri, la doppietta di Cerbone e Iannoni.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il successo permette al Verona di interrompere anche una lunga astinenza davanti al proprio pubblico: l’Hellas non vinceva in casa dallo scorso dicembre.





Primo tempo bloccato, l’Arezzo tiene testa al Verona

L’Arezzo riesce inizialmente a reggere il confronto con un’altra delle big del campionato. A centrocampo è l’infaticabile Ionita a dirigere la manovra dei toscani: a 36 anni il rumeno non ha ancora saltato una delle cinque partite stagionali.

Per lui, sottolinea il Corriere dello Sport, è anche una sfida particolare, avendo debuttato in Serie A proprio con la maglia del Verona.

L’Hellas del primo tempo fatica invece a trovare continuità. Livramento manda una conclusione alta e successivamente riesce a superare Nunziante, ma il provvidenziale intervento di Righetti evita il vantaggio.

Illanes espulso, la partita cambia

La svolta arriva al 40’ del primo tempo. Illanes ferma Mulattieri e viene espulso, lasciando l’Arezzo in dieci uomini.

Un episodio destinato a cambiare completamente l’inerzia della partita.

Al rientro dagli spogliatoi, infatti, il Verona può sfruttare la superiorità numerica e comincia un vero e proprio monologo offensivo.

Baroni rilancia Suslov, Zappa sblocca la gara

Baroni aumenta subito il potenziale offensivo inserendo Suslov, alla prima presenza stagionale dopo essere rimasto fino a quel momento fuori rosa.

Il Verona impiega pochi minuti per passare. Al 5’ della ripresa Bradaric mette il pallone al centro e Zappa trova la deviazione vincente.

Come riferisce Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il VAR valuta regolare l’azione nonostante un contatto sospetto con Righetti e convalida l’1-0.

Mulattieri raddoppia, poi esplode Cerbone

Passano appena otto minuti e arriva anche il raddoppio. Ancora protagonista Bradaric, che costruisce l’azione finalizzata da Mulattieri al 13’.

L’Arezzo non riesce più a contenere l’Hellas e nel finale diventano protagonisti anche gli uomini entrati dalla panchina.

Su tutti Cerbone, che realizza una doppietta nel giro di appena tre minuti: segna al 30’ e si ripete al 33’, portando il risultato sul 4-0.

Iannoni completa la cinquina

La festa del Verona non è ancora terminata. Al 40’ della ripresa arriva anche la rete di Iannoni, altro subentrato capace di lasciare immediatamente il segno.

Il 5-0 chiude una ripresa completamente dominata dalla formazione di Baroni.

Il Corriere dello Sport sottolinea così l’impatto delle scelte del tecnico: Suslov dà nuova spinta alla squadra, mentre Cerbone e Iannoni, entrati dalla panchina, partecipano direttamente alla goleada.

Per l’Arezzo resta un passivo pesante maturato dopo aver giocato l’intero secondo tempo in inferiorità numerica. Per il Verona, invece, arriva il primo successo in campionato e il ritorno alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo diversi mesi.

VERONA-AREZZO 5-0

Marcatori: 5’ st Zappa, 13’ st Mulattieri, 30’ e 33’ st Cerbone, 40’ st Iannoni