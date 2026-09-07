Il Secolo XIX: “Sampdoria, Insigne dal 1’ per sfidare il Palermo. Corradi: «In questo momento ci serve come l’aria»”

Squadra in piena emergenza, un Palermo lanciatissimo, il Barbera pronto a spingere i rosanero e il settore ospiti chiuso. La trasferta di questa sera si presenta particolarmente complicata per la Sampdoria, ma Bernardo Corradi prova a giocarsi una carta di grande esperienza e qualità: Lorenzo Insigne potrebbe partire dal primo minuto.

Come racconta Il Secolo XIX, l’idea del tecnico è utilizzare Insigne sulla sinistra nel 4-2-3-1, con Verschaeren in posizione centrale e Sinani sulla destra alle spalle di Gennaro Tutino.





«Sto pensando di farlo giocare dall’inizio, anche se non ha i 90′ nelle gambe – spiega Corradi –. Perché in campo fa sentire la sua presenza, perché gli altri se c’è lui vuoi o non vuoi si preoccupano di più, e perché è un giocatore che se ha una sola palla a disposizione, difficilmente la sbaglia. In questo momento a noi Lorenzo serve come l’aria».

Tutino stringe i denti

Non è però soltanto la condizione di Insigne a tenere in apprensione Corradi. Durante la rifinitura Tutino ha accusato un problema alla caviglia destra: dopo il riscaldamento si è accasciato ed è stato vistosamente fasciato, saltando la partitella a campo ridotto. L’attaccante è poi rientrato per la parte tattica e i calci piazzati.

Secondo Il Secolo XIX, la sensazione è che il centravanti proverà comunque a stringere i denti. Una presenza ancora più importante considerando le pochissime alternative offensive a disposizione.

Lauritsen, infatti, è rimasto a Genova. Corradi ha spiegato nel dettaglio la situazione del norvegese, alle prese con un problema al soleo: «Lui ha preso una “puntata” sul soleo. E prima di riuscire a capire se c’era una lesione o meno, abbiamo dovuto far riassorbire l’edema, che era molto esteso».

La scelta è stata quindi quella di non rischiarlo: «Avere Tobias in campo è un beneficio, ma perderlo per così tanto tempo è un malus più grande del bonus. Quindi l’abbiamo gestito, ha fatto 3/4 allenamenti di fila, ma non aveva senso portarlo a Palermo».

Abildgaard torna, possibile cambio di sistema

Qualche alternativa in più arriverà almeno a centrocampo. Henderson e Makoumbou dovrebbero partire davanti alla difesa, con Corradi particolarmente soddisfatto dell’impatto dell’ultimo arrivato.

«Ho parlato con chi lo ha allenato e, per le informazioni che avevo, mi aspettavo un impatto come il suo. Ha molta tranquillità, a volte fin troppa. E poi era subito pronto. Il club è stato bravo a portarlo, perché aveva altre situazioni di mercato».

Al Barbera tornerà a disposizione anche Abildgaard, reduce dai fastidi al ginocchio. Durante la rifinitura, riferisce Il Secolo XIX, il danese è stato provato come mezzala sinistra con Makoumbou davanti alla difesa e Henderson sul centro-destra.

Una soluzione che potrebbe trasformare la Sampdoria in un 4-3-1-2, con Verschaeren alle spalle di Tutino e Insigne, soprattutto nel corso della partita.

Su Abildgaard, Corradi aggiunge: «L’unico limite di Oliver è lui stesso, che a volte si perde. Ha valori e parametri fisici sopra la media e nel calcio di oggi sono una conditio per giocare. Se si libera un po’ di testa può stare ovunque, a 2, a 3 e anche dietro, ma spero di non doverlo spostare lì perché i suoi chili servono nell’area avversaria».

Delli Carri debutta, fiducia a Vindahl

In difesa le scelte appaiono sostanzialmente definite. Delli Carri è pronto all’esordio al fianco di Gartenmann, prendendo il posto dell’infortunato Viti. Sulle fasce toccherà a Di Pardo e Cicconi, mentre Depaoli e Meijer non sono ancora disponibili.

Tra i pali, invece, Corradi conferma la propria fiducia a Vindahl.

L’emergenza blucerchiata emerge soprattutto osservando la panchina. Mezzotero, Rodella, Piermattei e Mondani, quattro ragazzi della Primavera, saranno tra le alternative a disposizione del tecnico.

La Sampdoria si presenta così al Barbera con gli uomini contati e davanti a un avversario in grande forma. Corradi proverà a compensare l’emergenza affidandosi soprattutto alla qualità: Insigne e Verschaeren saranno le principali carte per provare a mettere in difficoltà il Palermo.