Giornale di Sicilia: “Una strana «occasione»: Palermo-Sampdoria è il derby degli ex genoani”

Palermo-Sampdoria non vale soltanto per la classifica. La sfida del Barbera porta con sé una fitta rete di incroci, ex e vecchie conoscenze che legano la storia recente delle due squadre. Tra tutti spicca Tommaso Augello, pronto a ritrovare ancora una volta la formazione blucerchiata dopo averne indossato la maglia.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nel Palermo sono numerosi i giocatori che hanno un passato legato a Genova. A cominciare da Perin, Bani e Hernani, tutti con trascorsi nel Genoa, storica rivale cittadina della Sampdoria.





Da Augello a Palumbo, quanti ex Samp

Gli intrecci diventano ancora più diretti guardando agli ex blucerchiati presenti nella rosa di Inzaghi. Augello, Magnani e Palumbo hanno infatti vestito la maglia della Sampdoria prima di arrivare a Palermo.

È soprattutto Augello, però, a rappresentare uno degli incroci più interessanti della partita. Il terzino ha già lasciato il segno contro la sua ex squadra nella passata stagione.

Come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia, nel febbraio scorso Augello andò a segno nel 3-3 disputato al Ferraris, una partita ricca di emozioni e continui ribaltamenti nella quale il Palermo riuscì a conquistare un punto.

Augello arriva dalla rete di Arezzo

Il nuovo confronto con la Sampdoria arriva inoltre in un momento positivo per il terzino. Pochi giorni fa Augello è stato decisivo ad Arezzo, trovando la rete che ha contribuito alla vittoria del Palermo.

Un gol che gli ha permesso di presentarsi all’appuntamento del Barbera con ulteriore fiducia e con la possibilità di incidere nuovamente contro una squadra che rappresenta una parte importante della sua carriera.

Questa volta, però, l’obiettivo sarà esclusivamente rosanero: aiutare la squadra di Inzaghi a proseguire il proprio avvio positivo e dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime uscite stagionali.

Una partita che va oltre i novanta minuti

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia così come Palermo-Sampdoria racchiuda molto più dei punti in palio. Vecchie maglie, ex compagni, rivalità cittadine e ricordi personali finiranno tutti sullo stesso terreno di gioco.

Tra i tanti protagonisti dal passato intrecciato con Genova, Augello rappresenta probabilmente il caso più curioso. Dopo aver già segnato alla Sampdoria nella passata stagione e aver trovato il gol ad Arezzo pochi giorni fa, il terzino proverà ancora una volta a trasformare l’incrocio con il proprio passato in un’occasione per essere protagonista in rosanero.