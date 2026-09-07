Palermo-Sampdoria, le quote dei bookmakers: rosanero nettamente favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Palermo favorito contro la Sampdoria. È questa l’indicazione che arriva dalle quote dei bookmakers in vista della sfida in programma questa sera alle 20.30 al Renzo Barbera. Le valutazioni degli operatori presenti nel confronto mostrano infatti un divario piuttosto marcato tra le due squadre.

La vittoria del Palermo oscilla tra 1,19 e 1,25, mentre il successo esterno della Sampdoria viene proposto tra 3,55 e 3,90.


Nel dettaglio, Bet365 quota il segno 1 a 1,24 e il 2 a 3,90. Sisal propone rispettivamente 1,22 e 3,75, mentre StarVegas e AdmiralBet valutano la vittoria rosanero a 1,25 e quella blucerchiata a 3,55. La quota più bassa per il successo del Palermo è quella di Lottomatica, a 1,19, con il 2 fissato a 3,65.

La media riportata nel confronto è di 1,23 per il Palermo e 3,68 per la Sampdoria.

Le quote fotografano dunque un pronostico decisamente orientato verso la formazione rosanero. Sarà però il campo del Barbera a stabilire se il Palermo riuscirà a rispettare le attese nella sfida di questa sera.

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