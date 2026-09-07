Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: assente Peda
In vista del match di questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Sampdoria, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. L’unico assente per l’incontro sarà Patryk Peda, indisponibile a causa di un trama distorsivo alla caviglia.
Questi i convocati rosanero:
1 Perin
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
84 Cassandro
93 Barba
96 Magnani
99 Gabrielloni