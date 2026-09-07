Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: assente Peda

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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In vista del match di questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Sampdoria, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. L’unico assente per l’incontro sarà Patryk Peda, indisponibile a causa di un trama distorsivo alla caviglia.

Questi i convocati rosanero:


1 Perin

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Strefezza

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

84 Cassandro

93 Barba

96 Magnani

99 Gabrielloni

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