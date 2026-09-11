Serie B: Entella avanti 3-0 sul Pisa. Pari tra Benevento e Verona. I risultati parziali
Si sono conclusi i primi tempi delle due gare di Serie B in programma questa sera per la 4ª giornata.
Al Vigorito, Benevento e Verona vanno all’intervallo sull’1-1. I padroni di casa sbloccano il risultato al 17’ con Pierozi, ma il Verona reagisce e trova il pareggio al 24’ con Sarr. L’attaccante gialloblù viene poi ammonito al 32’.
Netto vantaggio, invece, per la Virtus Entella sul campo del Pisa. I liguri chiudono il primo tempo avanti 3-0 grazie alle reti di Giuì al 2’ e Cuppone al 32’. Pisa anche in inferiorità numerica dal 35’, quando Leris viene espulso. Franzoni nel recupero cala il tris.