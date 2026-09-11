Padova, Calabro: «Dobbiamo accrescere la struttura offensiva. Contro la Cremonese abbiamo avuto paura»

PADOVA – In vista del match tra Padova e Ascoli, con calcio d’inizio in programma per domani alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore biancoscudato, Antonio Calabro, analizzando la gara che aspetta la sua squadra e tornando a parlare anche del match perso contro la Cremonese.

«L’Ascoli, come tutte le neopromosse, il fatto di mantenere il gruppo e di dare continuità al lavoro dell’allenatore è un punto di forza – ha spiegato il tecnico -. Hanno giocatori che sono stati mantenuti, hanno giocato con 10/11 della squadra che ha giocato in Serie C»





Calabro è poi tornato a parlare del match contro la Cremonese: «La sconfitta di Cremona l’abbiamo gestita nel corso della settimana. Tranne Artistico gli altri stanno bene. Non credo che ci sia stato un errore di atteggiamento allo Zini, sul primo gol eravamo messi bene. E’ stata brava la Cremonese. Mi ha spiazzato quello che è successo dopo perché ci siamo un po’ disuniti e non siamo riusciti a giocare come stavamo facendo»

E su quello che non ha funzionato contro i grigiorossi, il tecnico non ha dubbi: «Abbiamo avuto un po’ di paura. È stato come se non ci aspettassimo che la Cremonese ci desse un cazzotto. La cosa che mi ha dato più fastidio è stato il terzo gol che ci ha tagliato le gambe. L’avevamo ripresa a fine primo tempo e dovevamo gestirla diversamente. Qualsiasi squadra può andare in difficoltà con chiunque. Chi è umile sa che si prendono i cazzotti e si danno»

Infine, Calabro ha aggiunto: «Vedo le neopromosse tutte adeguate. Se abbiamo quattro punti in queste prime partite senza i gol degli attaccanti potete immaginare cosa faremo quando arriveranno al top. Abbiamo un potenziale offensivo notevole, dobbiamo accrescere la struttura offensiva e le qualità di corsa»