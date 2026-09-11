Padova, Calabro: «Dobbiamo accrescere la struttura offensiva. Contro la Cremonese abbiamo avuto paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
images (1)

PADOVA – In vista del match tra Padova e Ascoli, con calcio d’inizio in programma per domani alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore biancoscudato, Antonio Calabro, analizzando la gara che aspetta la sua squadra e tornando a parlare anche del match perso contro la Cremonese.

«L’Ascoli, come tutte le neopromosse, il fatto di mantenere il gruppo e di dare continuità al lavoro dell’allenatore è un punto di forza – ha spiegato il tecnico -. Hanno giocatori che sono stati mantenuti, hanno giocato con 10/11 della squadra che ha giocato in Serie C»


Calabro è poi tornato a parlare del match contro la Cremonese: «La sconfitta di Cremona l’abbiamo gestita nel corso della settimana. Tranne Artistico gli altri stanno bene. Non credo che ci sia stato un errore di atteggiamento allo Zini, sul primo gol eravamo messi bene. E’ stata brava la Cremonese. Mi ha spiazzato quello che è successo dopo perché ci siamo un po’ disuniti e non siamo riusciti a giocare come stavamo facendo»

E su quello che non ha funzionato contro i grigiorossi, il tecnico non ha dubbi: «Abbiamo avuto un po’ di paura. È stato come se non ci aspettassimo che la Cremonese ci desse un cazzotto. La cosa che mi ha dato più fastidio è stato il terzo gol che ci ha tagliato le gambe. L’avevamo ripresa a fine primo tempo e dovevamo gestirla diversamente. Qualsiasi squadra può andare in difficoltà con chiunque. Chi è umile sa che si prendono i cazzotti e si danno»

Infine, Calabro ha aggiunto: «Vedo le neopromosse tutte adeguate. Se abbiamo quattro punti in queste prime partite senza i gol degli attaccanti potete immaginare cosa faremo quando arriveranno al top. Abbiamo un potenziale offensivo notevole, dobbiamo accrescere la struttura offensiva e le qualità di corsa»

 

Altre notizie

IMG_6574-scaled

Carrarese, Cioffi verso il Catanzaro: «Settimana positiva, dobbiamo dimostrare di averne di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
img-0487_2977289_20260906172957

Cesena, Diamanti verso la Cremonese: «Giochiamo contro una squadra costruita per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
pecchia-pre-cesena-cremonese-e1789135704499-1200x600

Pecchia presenta Cesena-Cremonese: «Troveremo un ambiente caldo. Mi auguro di vedere sempre la stessa identità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
palermo sampdoria 3-1 (27)

Palermo-Padova: biglietti in vendita, le info

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
galloppa-debutto-senza-pressione-sono-contento-del-lavoro-fatto

Modena, Galloppa verso il Sudtirol: «Ci aspettiamo una partita diversa. Belotti? Deve prendere condizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Roberto_Stellone

Stellone: «Palermo, hanno avuto pazienza e visione. Credo possa essere l’anno buono per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
ursino giuseppe

Ursino: «Palermo corazzata, è la candidata numero uno per la promozione diretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot 2026-09-11 092516

Il Mattino di Avellino: “Avellino-Palermo, Nesta prepara la sfida: dubbi e ballottaggi verso il big match”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Serie B, via alla 4ª giornata: Palermo capolista, domenica la sfida con l’Avellino. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
mazzitelli lapresse

Di Marzio: “Palermo, è fatta per Mazzitelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Entella, Chiappella: «Col Pisa gara affascinante. Dobbiamo crescere in consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
images (1)

Ascoli, Tomei: «Padova ennesimo test probante. La condizione viene giocando»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026

Ultimissime

images (1)

Padova, Calabro: «Dobbiamo accrescere la struttura offensiva. Contro la Cremonese abbiamo avuto paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
IMG_6574-scaled

Carrarese, Cioffi verso il Catanzaro: «Settimana positiva, dobbiamo dimostrare di averne di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
img-0487_2977289_20260906172957

Cesena, Diamanti verso la Cremonese: «Giochiamo contro una squadra costruita per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
pecchia-pre-cesena-cremonese-e1789135704499-1200x600

Pecchia presenta Cesena-Cremonese: «Troveremo un ambiente caldo. Mi auguro di vedere sempre la stessa identità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
palermo sampdoria 3-1 (27)

Palermo-Padova: biglietti in vendita, le info

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026