Modena, Galloppa verso il Sudtirol: «Ci aspettiamo una partita diversa. Belotti? Deve prendere condizione»

MODENA – In vista del match tra Modena e Sudtirol, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei gialloblù, Daniele Galloppa, parlando di che tipo di gara si aspetta e lasciando un commento anche sul nuovo acquisto, Andrea Belotti.

«Quelle fatte finora sono state gare diverse, per domani ci aspettiamo una partita contro una squadra che viole avere la palla – ha spiegato il tecnico -. Mi aspetto una partita diversa dall’ultima, sarà tutt’altra gara. Dal mio punto di vista vorrei vedere una squadra come ho sempre visto, tranne il primo tempo di Benevento: sono prestazioni di livello»





Sul tipo di gara che si aspetta, Galloppa non ha dubbi: «Ci aspettiamo una partita diversa, nel Sudtirol si vede il passaggio da un’idea di calcio ad un’altra, con i pro e contro. Il Sudtirol ha subito un solo gol su rigore, ma ha subito anche altre occasioni: noi abbiamo lavorato su quello che c’è da migliorare. Il concetto fortuna-sfortuna non mi piace analizzarlo. Potevamo essere più qualitativi nei cross e nei tiri in porta, abbiamo cercato di alzare il livello nell’ultimo quarto»

Il tecnico ha poi commentato l’arrivo in gialloblù di Andrea Belotti: «Sono molto contento del suo arrivo, abbiamo chiuso un cerchio e mi piace il suo sguardo. E’ positivo, è lo sguardo di chi ha gioia, pensavo fosse più indietro ma sta abbastanza bene. Verrà con noi per stare in gruppo, poi vedremo più avanti»

E sul ruolo in squadra che avrà il “Gallo”: «Il suo passato ha un peso diverso anche in spogliatoio, ma è arrivato ora e si trova a dover mettere minuti e allenamenti. Quando saremo a regime la competizione si alza e se Andrea è il giocatore che conosciamo diventerà molto importante, così come lo è Ambrosino»

Galloppa lancia inoltre uno sguardo allo scorso match contro l’Avellino: «Credo che il sapore della sconfitta sia sempre amaro e difficile da digerire. Mi è dispiaciuto tanto per l’entusiasmo della gente, che sarebbe stato ancora più forte e che il gruppo avrebbe meritato per la prestazione fatta. Devo, però, essere lucido, ci sono sconfitte e sconfitte: questa ci ha dato la sensazione di essere sulla strada giusta, se la rigiochiamo dieci volte la vinciamo nella maggior parte dei casi»

Infine, sul campionato di Serie B: «Mi aspettavo grandissimo equilibrio in campionato, c’è grande curiosità nel preparare le partite. Vedere prestazioni come contro Cremonese e Avellino mi lasciano piacevolmente sorpreso: ho visto cose che vedevo nella mia Primavera e questo mi lascia contento perchè vuol dire che la proposta sta attecchendo con i ragazzi»